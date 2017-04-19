Новый полузащитник присоединился к хабаровскому «СКА-Нефтянику»
Бортовой полузащитник Янис Бефус присоединился к хабаровскому «СКА-Нефтянику». Контракт, подписанный спортсменом, рассчитан на два года.
Известно, что ранее Янис Бефус играл за архангельский «Водник». В прошедшем сезоне хоккеист провел 29 матчей в чемпионате России и пять матчей в розыгрыше Кубка страны. Также в составе сборной России принимал участие в чемпионате мира, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на
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