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19 апреля 2017, 3:19 | Хоккей: Хоккей с мячом | Губерния онлайн

Новый полузащитник присоединился к хабаровскому «СКА-Нефтянику»

Бортовой полузащитник Янис Бефус присоединился к хабаровскому «СКА-Нефтянику». Контракт, подписанный спортсменом, рассчитан на два года.

Известно, что ранее Янис Бефус играл за архангельский «Водник». В прошедшем сезоне хоккеист провел 29 матчей в чемпионате России и пять матчей в розыгрыше Кубка страны. Также в составе сборной России принимал участие в чемпионате мира, сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу ХК «СКА-Нефтяник».
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