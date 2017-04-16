Сергей Мяус: Мы готовы сделать шаг вперед

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— Сегодня Россия испытывает вызовы не только на политической арене, но и в спорте. Увы, это коснулось и русского хоккея, — признал Сергей Мяус. — Это был сложный сезон, который показал ряд моментов, в которых ФХМР необходимо усиливать работу. И мы готовы сделать шаг вперед и делаем его.

— В течение всего сезона было много разговоров и кривотолков вокруг новой схемы чемпионата России. Есть ли у нее будущее?

— Изначально было объявлено, что выбранная схема является экспериментальной и будет опробована в связи с пожеланиями региональных властей по увеличению количества матчей. Принятое нужно выполнять. Да, нынешняя схема была не самой удачной, но любой вариант имеет как положительные, так и отрицательные моменты. Все забывают, что при ней команды получили возможность задействовать на первом этапе молодежь без ущерба результату, а для таких клубов, как «Родина», вариант с разделением команд на «Запад» и «Восток» стал и вовсе спасительным. Ведь мы не в стабильной Швеции, где 5 — 6 лет играют по одной схеме: у нас другая совершенно иная логистика и разные возможности у каждого из клубов.

— Структура нового чемпионата изменится?

— Сейчас предложения направлены в клубы и согласовываются с ними. В ФХМР будет специально создан Экспертный совет, в который войдут представители клубов и специалисты. Они и будут анализировать и разбирать подобные вопросы. Наиболее сбалансированный вариант, на мой взгляд, — схема с двухкруговым турниром и плей-офф, в которой серии продолжаются до трех побед.

— Кого реально ждать в Суперлиге в сезоне-2017/18?

— Во-первых, сыктывкарский «Строитель», завоевавший право вернуться в элиту. Также необходимо вернуть клубы с богатой историей: Абакан, Мурманск и Красногорск. Вместе с тем есть очевидные проблемы в Кирове и Казани. Будущее этих клубов в сложившейся экономической ситуации находится под вопросом, и важно сохранить их. «Рычагом» в работе по расширению Суперлиги до 16 клубов должны стать поручения Президента России, принятые по итогам заседания Совета по развитию физической культуры и спорта при Президенте РФ, состоявшегося в Казани. Но работа должна быть совместной: не только ФХМР, Министерства спорта РФ и региональных властей, но и самих клубов.

— Как оцените сезон для сборных команд России?

— Наши юниоры под руководством Дмитрия Щетинина и юноши Владимира Китькова завоевали титул чемпионов мира, а девушки в Иркутске завоевали серебро. Что касается национальной сборной, то исполкомом ФХМР мне было поручено переформатировать команду. Мы здорово выступили в Трольхеттане, но в Сандвикен не все хоккеисты прибыли в оптимальных кондициях. Наверное, случился просчет в дате проведения матча за Суперкубок России: 80% игроков сборной, сыграв в Сыктывкаре, оказались физически и эмоционально выхолощены за неделю до старта чемпионата мира. Но при этом в финале против шведов 70 с лишним минут мы доминировали, а в концовке не хватило свежести.

Мы пригласили в сборную России новых игроков, но не все сыграли так, как умеют. Постфактум я бы изменил 1 — 2 позиции. Но я хочу поблагодарить ребят за атмосферу внутри команды: во время чемпионата мира не было и намека на политизированность, несмотря на все разговоры «вокруг». И сказать, что процесс обновления, начатый еще несколько лет назад, необратим и сборная будет следовать выбранному пути.

— Способна ли команда вернуть золото на ЧМ-2018?

— Второе место — не наше. В Хабаровске у нас будет боеспособный коллектив с новыми лицами, ставящий перед собой единственную цель. Подготовка к ЧМ-2018 начнется уже 24 апреля в Сочи, куда на первый сбор будут вызваны хоккеисты не только «завтрашнего дня» сборной России, но и игроки «послезавтра» из юниорской и юношеской сборных страны. В России много талантливых ребят, но необходимо катализировать взросление молодежи рядом со сложившимися мастерами.

— Позади, надо признать, был сложный сезон для отечественного хоккея с мячом: споры вокруг схемы, скандал в Архангельске… Каким путем пойдет русский хоккей дальше?

— Та история — это желание отдельных лиц свергнуть легитимное руководство федерации. Лиц, которые подписывали договор с ФХМР и юридически гарантировали выполнение регламента. Увы, за тем, что вылилось на русский хоккей в последние месяцы, мало кто замечает реальную работу: у нас проведены все соревнования, успешно выступают различные сборные страны, в России регулярно проводятся международные турниры, а также множество детских соревнований, в том числе и при поддержке Русской православной церкви. Мы получаем большую поддержку Министерства спорта РФ, ведем работу с Минобрнауки РФ, с FISU и Российским спортивным студенческим союзом, а также дирекцией зимней Универсиады-2019. Кроме этого русский хоккей является инициатором привлечения внимания к национальным видам спорта и эффективно сотрудничает с Всемирным русским народным собором (ВРНС), играя свою роль в социальной жизни современного общества.

Словом, проделана огромная работа, направленная на развитие русского хоккея. Которую ФХМР, несмотря ни на какие вызовы, и будет продолжать.