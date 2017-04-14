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14 апреля 2017, 9:30 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Пашкин назначен главным тренером клуба «Байкал-Энергия»

МОСКВА, 14 апреля. /ТАСС/. Андрей Пашкин назначен главным тренером иркутского клуба по хоккею с мячом «Байкал- Энергия». Об этом сообщается на официальном сайте команды.

Ранее 60-летний специалист покинул пост главного тренера шведского клуба «Хаммарбю».

Сообщается, что одобрены новые соглашения с вратарем Максимом Негруном, защитниками Никитой Юрловым, Тимуром Кутуповым и Игорем Вассерманом, полузащитниками Евгением Шадриным и Русланом Тремаскиным.

Кроме того, команду пополнили вратарь Григорий Лапин, выступавший в минувшем сезоне в составе шведского «Траноса», полузащитники Никита Свиридов («Сибсельмаш»), Антон Шевцов («СКА-Нефтяник») и Александр Слугин («Волга»), а также нападающий Никита Иванов («Венерсборг», Швеция).

Пашкин приводил красноярский «Енисей» к победе в чемпионате России в сезонах-2013/14 и 2014/15. Также специалист входил в тренерский штаб мужской сборной России, завоевав с ней золото чемпионатов мира 2013 и 2014 гг.
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Андрей Пашкин утвержден главным тренером клуба по хоккею с мячом «Байкал-Энергия»

МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт. Андрей Пашкин назначен главным тренером клуба «Байкал-Энергия», сообщается на официальном сайте иркутской команды, выступающей в чемпионате России по хоккею с мячом.
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