Андрей Пашкин утвержден главным тренером клуба по хоккею с мячом «Байкал-Энергия»
МОСКВА, 14 апр —
Р-Спорт. Андрей Пашкин назначен главным тренером клуба «Байкал-Энергия», сообщается на официальном сайте иркутской команды, выступающей в чемпионате России по хоккею с мячом.
Ранее стало известно, что
В марте исполняющим обязанности главного тренера «Байкал-Энергии» был назначен Владимир Янко после того, как иркутский клуб расторг контракт с главным тренером команды Евгением Ерахтиным
Также стало известно, что «Байкал-Энергию» пополнили вратарь Григорий Лапин, полузащитники Никита Свиридов, Антон Шевцов, Александр Слугин и нападающий Никита Иванов. Новые контракты будут заключены с вратарем Максимом Негруном, защитниками Никитой Юрловым, Тимуром Кутуповым и Игорем Вассерманом, полузащитниками Евгением Шадриным и Русланом Тремаскиным.
В минувшем сезоне «Байкал-Энергия» в финале чемпионата России проиграл хабаровскому «СКА-Нефтянику» со счетом 2:6.
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