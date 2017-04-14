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14 апреля 2017, 1:30 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

Андрей Пашкин утвержден главным тренером клуба по хоккею с мячом «Байкал-Энергия»

МОСКВА, 14 апр — Р-Спорт. Андрей Пашкин назначен главным тренером клуба «Байкал-Энергия», сообщается на официальном сайте иркутской команды, выступающей в чемпионате России по хоккею с мячом.

Ранее стало известно, что Пашкин-старший покинул пост главного тренера шведского «Хаммарбю», где его сменил сын Михаил.

В марте исполняющим обязанности главного тренера «Байкал-Энергии» был назначен Владимир Янко после того, как иркутский клуб расторг контракт с главным тренером команды Евгением Ерахтиным из-за скандального матча с архангельским «Водником» в чемпионате России.

Также стало известно, что «Байкал-Энергию» пополнили вратарь Григорий Лапин, полузащитники Никита Свиридов, Антон Шевцов, Александр Слугин и нападающий Никита Иванов. Новые контракты будут заключены с вратарем Максимом Негруном, защитниками Никитой Юрловым, Тимуром Кутуповым и Игорем Вассерманом, полузащитниками Евгением Шадриным и Русланом Тремаскиным.

В минувшем сезоне «Байкал-Энергия» в финале чемпионата России проиграл хабаровскому «СКА-Нефтянику» со счетом 2:6.
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Михаил Пашкин сменил своего отца на посту тренера клуба по хоккею с мячом «Хаммарбю»

Михаил Пашкин сменил своего отца на посту тренера клуба по хоккею с мячом «Хаммарбю»

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Российский специалист Михаил Пашкин сменил своего отца Андрея Пашкина на посту главного тренера «Хаммарбю», сообщается на официальном сайте шведского клуба по хоккею с мячом.
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