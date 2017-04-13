Ломанов-младший: Считаю, что мне есть ещё что дать «Енисею»

Ранее он защищал цвета шведского «Венерсборга». Сергей выступал за «Енисей» с 1995 по 2005 год и с 2008 по 2016 год.



«Чувства великолепные, как первый раз, когда попал в “Енисей”. Эмоции положительные, всех рад видеть. Я взвесил “за” и против», понял, что для меня и моей семьи будет лучше, если мы вернёмся. Я хочу выигрывать во всех матчах, биться за первое место, понял, что с «Венерсборгом» это будет сложно. Поменялся тренер, ряд игроков ушли.



Я считаю, что мне есть ещё что дать команде. Я решил вернуться в «Енисей» и вернуть то, что было в прошлом году. Ребята молодые, перспективные, — рассказал Ломанов в интервью клубному каналу.