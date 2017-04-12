Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/29407560/
12 апреля 2017, 18:51 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

Михаил Пашкин сменил своего отца на посту тренера клуба по хоккею с мячом «Хаммарбю»

МОСКВА, 12 апр — Р-Спорт. Российский специалист Михаил Пашкин сменил своего отца Андрея Пашкина на посту главного тренера «Хаммарбю», сообщается на официальном сайте шведского клуба по хоккею с мячом.

Отмечается, что Пашкин-старший, возглавлявший «Хаммарбю» с апреля 2016 года, получил предложение стать главным тренером от одной из ведущих команд России. В прошедшем сезоне 37-летний Пашкин-младший работал помощником своего отца в «Хаммарбю». Новым спортивным директором клуба назначен Стефан Карлссон.

В завершившемся сезоне «Хаммарбю» вышел в плей-офф чемпионата Швеции, где в четвертьфинале уступил «Болльнесу».

Кроме того, контракт с «Хаммарбю» подписал полузащитник Илья Грачев, привлекавшийся в сборную России. Соглашение 25-летнего игрока с клубом рассчитано на сезон-2017/18. В прошлом сезоне Грачев выступал за иркутский «Байкал-Энергию», проведя в его составе 32 матча в чемпионате России и набрав 21 (8 голов + 13 передач) очко.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея с мячом

Еще 1 новость  Все новости
10 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Там, где действительно тает лед: горячая Ice girl из Уфы