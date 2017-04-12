Михаил Пашкин сменил своего отца на посту тренера клуба по хоккею с мячом «Хаммарбю»
МОСКВА, 12 апр —
Р-Спорт. Российский специалист Михаил Пашкин сменил своего отца Андрея Пашкина на посту главного тренера «Хаммарбю», сообщается на официальном сайте шведского клуба по хоккею с мячом.
Отмечается, что
В завершившемся сезоне «Хаммарбю» вышел в
Кроме того, контракт с «Хаммарбю» подписал полузащитник Илья Грачев, привлекавшийся в сборную России. Соглашение 25-летнего игрока с клубом рассчитано на сезон-2017/18. В прошлом сезоне Грачев выступал за иркутский «Байкал-Энергию», проведя в его составе 32 матча в чемпионате России и набрав 21 (8 голов + 13 передач) очко.
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