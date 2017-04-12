Михаил Пашкин сменил своего отца на посту тренера клуба по хоккею с мячом «Хаммарбю»

Отмечается, что Пашкин-старший, возглавлявший «Хаммарбю» с апреля 2016 года, получил предложение стать главным тренером от одной из ведущих команд России. В прошедшем сезоне 37-летний Пашкин-младший работал помощником своего отца в «Хаммарбю». Новым спортивным директором клуба назначен Стефан Карлссон.

В завершившемся сезоне «Хаммарбю» вышел в плей-офф чемпионата Швеции, где в четвертьфинале уступил «Болльнесу».

Кроме того, контракт с «Хаммарбю» подписал полузащитник Илья Грачев, привлекавшийся в сборную России. Соглашение 25-летнего игрока с клубом рассчитано на сезон-2017/18. В прошлом сезоне Грачев выступал за иркутский «Байкал-Энергию», проведя в его составе 32 матча в чемпионате России и набрав 21 (8 голов + 13 передач) очко.