Сын Пашкина сменит отца в «Хаммарбю», Пашкин-старший возглавит «ведущий клуб России»
Андрей Пашкин покинул должность главного тренера «Хаммарбю», сообщает официальный сайт клуба.
По данным
Андрей Пашкин в сезонах-2013/14 и 2014/15 приводил «Енисей» к победе в чемпионате России, а на победных ЧМ-2013 и 2014 входил в тренерский штаб российской сборной.
Клуб, в котором Пашкин продолжит карьеру, не называется. Напомним, что после скандального матча суперлиги против «Водника» главный тренер «Байкала-Энергии» Евгений Ерахтин был дисквалифицирован на 2,5 года. Заканчивала команда сезон под руководством Владимира Янко, который впоследствии заявил, что не намерен оставаться на должности главного тренера в новом сезоне.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter