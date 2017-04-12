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12 апреля 2017, 12:03 | Хоккей: Хоккей с мячом | Спорт-Экспресс

Сын Пашкина сменит отца в «Хаммарбю», Пашкин-старший возглавит «ведущий клуб России»

Андрей Пашкин покинул должность главного тренера «Хаммарбю», сообщает официальный сайт клуба.

По данным пресс-службы, 60-летний специалист вернется в Россию и возглавит «один из ведущих клубов России». В «Хаммарбю» его сменит сын Михаил Пашкин, который завершил карьеру 2016 году и в минувшем сезоне входил в тренерский штаб отца.

Андрей Пашкин в сезонах-2013/14 и 2014/15 приводил «Енисей» к победе в чемпионате России, а на победных ЧМ-2013 и 2014 входил в тренерский штаб российской сборной.

Клуб, в котором Пашкин продолжит карьеру, не называется. Напомним, что после скандального матча суперлиги против «Водника» главный тренер «Байкала-Энергии» Евгений Ерахтин был дисквалифицирован на 2,5 года. Заканчивала команда сезон под руководством Владимира Янко, который впоследствии заявил, что не намерен оставаться на должности главного тренера в новом сезоне.
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