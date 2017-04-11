Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/29389483/
11 апреля 2017, 13:45 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

Вратарь сборной России по бенди Рысев покинул «Байкал-Энергию» после 9 лет в клубе

МОСКВА, 11 апр — Р-Спорт. Вратарь сборной России по хоккею с мячом Денис Рысев принял решение покинуть «Байкал-Энергию», сообщается на официальном сайте иркутской команды.

Руководство клуба предлагало Рысеву новое соглашение, однако голкипер отказался его подписывать.

«Хоккейный клуб “Байкал-Энергия” благодарит Дениса Рысева за плодотворное сотрудничество в течение девяти полноценных сезонов. На наших глазах из перспективного вратаря он стал не просто любимцем болельщиков, но и голкипером сборной России, а в ее составе — трехкратным чемпионом мира. Это первый хоккеист иркутской команды мастеров, удостоенный звания заслуженного мастера спорта. Желаем Денису успешных выступлений на ледовых полях в составе нового клуба», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Рысев выступал за «Байкал-Энергию» с 2008 года, в составе которого стал серебряным призером чемпионата России в завершившемся сезоне. Также 30-летний голкипер является трехкратным чемпионом мира в составе сборной России.

«Байкал-Энергия» в сезоне-2016/17 стал участником скандального матча в Архангельске против местного «Водника», когда обе команды забивали исключительно в свои ворота, а встреча завершилась победой иркутского клуба со счетом 11:9. После матч был переигран, а главные тренеры обеих команд были отстранены от спорта на 2,5 года.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея с мячом

Ломанов-младший и Джусоев перешли в клуб чемпионата России по бенди «Енисей»

Ломанов-младший и Джусоев перешли в клуб чемпионата России по бенди «Енисей»

МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Многократные чемпионы мира по хоккею с мячом Сергей Ломанов- младший и Алан Джусоев продолжат карьеру в красноярском «Енисее». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе красноярского клуба.
Еще 7 новостей  Все новости
10 апреля

Жулин посоветовал Тарасовой не поносить российских фигуристов

Норвежский лыжник: раньше я шутил про предложение Путина, а сейчас задумался

Там, где действительно тает лед: горячая Ice girl из Уфы