Вратарь сборной России по бенди Рысев покинул «Байкал-Энергию» после 9 лет в клубе

Руководство клуба предлагало Рысеву новое соглашение, однако голкипер отказался его подписывать.

«Хоккейный клуб “Байкал-Энергия” благодарит Дениса Рысева за плодотворное сотрудничество в течение девяти полноценных сезонов. На наших глазах из перспективного вратаря он стал не просто любимцем болельщиков, но и голкипером сборной России, а в ее составе — трехкратным чемпионом мира. Это первый хоккеист иркутской команды мастеров, удостоенный звания заслуженного мастера спорта. Желаем Денису успешных выступлений на ледовых полях в составе нового клуба», — говорится в сообщении пресс-службы клуба.

Рысев выступал за «Байкал-Энергию» с 2008 года, в составе которого стал серебряным призером чемпионата России в завершившемся сезоне. Также 30-летний голкипер является трехкратным чемпионом мира в составе сборной России.

«Байкал-Энергия» в сезоне-2016/17 стал участником скандального матча в Архангельске против местного «Водника», когда обе команды забивали исключительно в свои ворота, а встреча завершилась победой иркутского клуба со счетом 11:9. После матч был переигран, а главные тренеры обеих команд были отстранены от спорта на 2,5 года.