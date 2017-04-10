Юрьев: Надеюсь, в следующем сезоне мы избежим театра абсурда в хоккее с мячом

«С точки зрения задач, которые ставились перед собой, безусловно, удовлетворение от сезона есть. Но всегда хочется чего-то большего — как в игровом плане, так и в плане международных матчей. Были у нас амбиции в этом сезоне посражаться за Кубок мира. Немножко не получилось, чтобы выйти в финал. Но не считаю, что по игре мы проиграли. По большому счёту сами упустили те возможности, которые у нас имелись. Если же говорить о делах российских… Считаю, что после Нового года мы немного потеряли в качестве игры. В ноябре и декабре выглядели более убедительно. В чём причины? Я связываю это с тем, что большая группа наших игроков принимала участие в чемпионате мира. По возвращении они выглядели не очень — прежде всего в эмоциональном плане. И какое-то время этим ребятам (а они ведь лидеры команды) потребовалось на то, чтобы вернуться в психологическом плане на прежний уровень. В связи с этим хочу сказать: нам было бы куда удобнее, если бы чемпионат мира проходил не в разгар сезона, а после его завершения. Так, собственно, и делается практически во всех игровых видах спорта. Но решение этого вопроса от нас ведь не зависит.



О таком регламенте чемпионата России все знали заранее и соответствующим образом готовились. Хотя согласен, что матчи до трёх побед — это и зрелищно, и интересно. Будет ли изменена формула чемпионата страны на будущий сезон? Вне всякого сомнения. Надеюсь, что и количество команд увеличится. «Строитель» из Сыктывкара готов играть в Суперлиге, ожидается участие в чемпионате Мурманска, команды из Казахстана. Надеюсь, что уже в мае ситуация прояснится. Не исключено, что регулярный чемпионат будет гладким, без деления на зоны. А потом лучшая восьмёрка выходила бы в плей-офф. Такая формула, думается, более приемлема для русского хоккея. Надеюсь, что в таком случае мы избежим театра абсурда. Я имею в виду скандальный матч между «Водником» и «Байкалом-Энергией», — приводит слова Юрьева «Хабаровский край сегодня».