Юрьев: Надеюсь, в следующем сезоне мы избежим театра абсурда в хоккее с мячом
Главный тренер чемпиона России 2017 года по хоккею с мячом команды «СКА-Нефтяник» Михаил Юрьев прокомментировал итоги сезона, в котором хабаровская команда впервые в своей истории выиграла все российские трофеи.
«С точки зрения задач, которые ставились перед собой, безусловно, удовлетворение от сезона есть. Но всегда хочется
О таком регламенте чемпионата России все знали заранее и соответствующим образом готовились. Хотя согласен, что матчи до трёх побед — это и зрелищно, и интересно. Будет ли изменена формула чемпионата страны на будущий сезон? Вне всякого сомнения. Надеюсь, что и количество команд увеличится. «Строитель» из Сыктывкара готов играть в Суперлиге, ожидается участие в чемпионате Мурманска, команды из Казахстана. Надеюсь, что уже в мае ситуация прояснится. Не исключено, что регулярный чемпионат будет гладким, без деления на зоны. А потом лучшая восьмёрка выходила бы в
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