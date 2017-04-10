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По его словам, новая формула турнира позволит избежать скандалов наподобие матча «Водник» — «Байкал-Энергия». Напомним, что в поединке было забито 20 голов в свои ворота, ФХМР аннулировала результат встречи, назначила переигровку и дисквалифицировала тренеров команд.