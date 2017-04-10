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10 апреля 2017, 13:55 | Хоккей: Хоккей с мячом | Спорт-Экспресс

Михаил Юрьев: Новая формула суперлиги поможет избежать «театра абсурда», как в матче «Водник» — «Байкал-Энергия»

Главный тренер чемпиона России «СКА-Нефтяника» Михаил Юрьев выразил уверенность, что формат российской суперлиги-2017/18 будет изменен.

Главный тренер чемпиона России <span class=error>СКА</span>-Нефтяника Михаил <span class=error>Юрьев</span> выразил уверенность что формат российской <span class=error>суперлиги</span>-2017/18 будет изменен. Увеличить
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По его словам, новая формула турнира позволит избежать скандалов наподобие матча «Водник» — «Байкал-Энергия». Напомним, что в поединке было забито 20 голов в свои ворота, ФХМР аннулировала результат встречи, назначила переигровку и дисквалифицировала тренеров команд.

— Формула будет изменена, вне всякого сомнения, — цитирует официальный сайт ФХМР Юрьева. — Надеюсь, что и количество команд увеличится. «Строитель» из Сыктывкара готов играть в суперлиге, ожидается участие в чемпионате Мурманска, команды из Казахстана. Надеюсь, что уже в мае ситуация прояснится. Не исключено, что регулярный чемпионат будет гладким, без деления на зоны. А потом лучшая восьмерка выходила бы в плей-офф. Такая формула, думается, более приемлема для русского хоккея. Надеюсь, что в таком случае мы избежим «театра абсурда». Я имею в виду скандальный матч между «Водником» и «Байкал-Энергией».
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