Сергей Обухов: Игрокам «Родины» должны почти за весь сезон

По его словам, игрокам команды должны практически за весь сезон.

— Обидно — команда выживает, еле-еле дышит и еще сталкиваешься с необъективным судейством. Но дело было в другом: у игроков просто веры не осталось. Если год назад нам обещали, что прошлый губернатор Никита Белых найдет спонсора, то, в принципе, так и случилось: в апреле 2016-го мы получили деньги за сезон и перед нами закрыли все долги. Сейчас были названы определенные сроки — сначала декабрь, потом середина января, начало февраля, конец февраля, а в итоге ни один из этих сроков не был выполнен. Понятно, что дух, настроение у команды все падали и падали, и все это привело к закономерному результату. После перерыва на чемпионат мира мы отыграли нормально только один матч с «Кузбассом», а остальные игры, честно говоря, даже не хочется и вспоминать. В последних трех играх до хоккея дело даже не доходило. Просто выходили на лед. И на сегодня долг перед игроками «Родины» по зарплате составляет сумму почти за весь нынешний сезон.

— У вас какие планы на следующий сезон?

— Выпадет еще шанс поиграть — буду продолжать выступать. Надо честно к себе относиться. Прежде всего, полностью пройти подготовительный период перед сезоном. Итогда станет ясно, насколько готов и как себя чувствую.