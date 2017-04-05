Сергей Обухов: Игрокам «Родины» должны почти за весь сезон
Нападающий «Родины», многократный чемпион мира по хоккею с мячом Сергей Обухов посетовал на финансовые проблемы кировского клуба.
По его словам, игрокам команды должны практически за весь сезон.
— Обидно — команда выживает,
— У вас какие планы на следующий сезон?
— Выпадет еще шанс поиграть — буду продолжать выступать. Надо честно к себе относиться. Прежде всего, полностью пройти подготовительный период перед сезоном. Итогда станет ясно, насколько готов и как себя чувствую.
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