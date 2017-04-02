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2 апреля 2017, 12:24 | Хоккей: Хоккей с мячом | Чемпионат.com

Ишкельдин: Где гарантия, что хоккей с мячом через год вообще будет существовать?

Нападающий «СКА-Нефтяника» Максим Ишкельдин объяснил, почему подписал контракт с клубом всего на один год.

«А где гарантия, что хоккей с мячом через год вообще будет существовать? Всякое ведь возможно. Конечно, мы все надеемся на лучшее, но такого исхода событий тоже нельзя исключать. Поэтому я и подписал пока контракт со “СКА-Нефтяником” только на год. Но ведь, если в следующем году всё будет нормально, ничто не помешает мне заключить в Хабаровске новый договор, в том числе и на более долгий срок», — приводит слова Ишкельдина DVhab.
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