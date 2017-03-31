Судейский корпус Федерации хоккея с мячом России претерпит изменения

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«В судействе у нас будут серьезные изменения. Мы также хотим изменить число команд, но пока не все клубы могут себе позволить играть в суперлиге из-за нехватки средств», — сказал Скрынник.