Судейский корпус Федерации хоккея с мячом России претерпит изменения
МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. В судейском корпусе Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) произойдут изменения перед стартом нового сезона. Об этом ТАСС сообщил президент ФХМР Борис Скрынник.
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«В судействе у нас будут серьезные изменения. Мы также хотим изменить число команд, но пока не все клубы могут себе позволить играть в суперлиге
В прошедшем сезоне чемпионата России у клубов было много замечаний к судейству. В частности, свое недовольство высказывал главный тренер красноярского «Енисея» Сергей
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