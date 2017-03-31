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31 марта 2017, 10:30 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Судейский корпус Федерации хоккея с мячом России претерпит изменения

МОСКВА, 31 марта. /ТАСС/. В судейском корпусе Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) произойдут изменения перед стартом нового сезона. Об этом ТАСС сообщил президент ФХМР Борис Скрынник.

<em>МОСКВА 31 марта. /ТАСС/. </em>В судейском корпусе Федерации хоккея с мячом России (<span class=error>ФХМР</span>) произойдут изменения перед стартом нового сезона. Об этом ТАСС сообщил президент <span class=error>ФХМР</span> Борис <span class=error>Скрынник</span>. Увеличить
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«В судействе у нас будут серьезные изменения. Мы также хотим изменить число команд, но пока не все клубы могут себе позволить играть в суперлиге из-за нехватки средств», — сказал Скрынник.

В прошедшем сезоне чемпионата России у клубов было много замечаний к судейству. В частности, свое недовольство высказывал главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ломанов-старший.
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