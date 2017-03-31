Сергей Ломанов и Алан Джусоев официально вернулись в «Енисей»

Легендарные хоккеисты Сергей Ломанов-младший и Алан Джусоев подписали контракты с «Енисеем». Об этом клубной пресс-службе рассказал главный тренер Сергей Ломанов-старший.

Трудовые соглашения с клубом у обоих хоккеистов рассчитаны на один год. Финансовые подробности не разглашаются. В прошлом сезоне спортсмены играли в Швеции: Ломанов защищал цвета «Венерсборга», а Джусоев — «Сандвикена».

Ломанов-старший также заявил, что команду покидают Денис Лапшин и Олег Толстихин. Кроме того, пока неясно, останется ли в «Енисее» Евгений Швецов.

«Очень надеемся, что все получится у нас с Женей Швецовым. Просто мы были ограничены в финансах, но все очень хотели бы, чтобы Женя продолжил свою карьеру в нашем клубе. У нас с ним предварительно состоялся разговор, он меня понял. Сейчас Швецов поехал отдыхать», — рассказал тренер.

Подготовка к новому сезону стартует после 10 апреля. На сборах планируется задействовать молодых хоккеистов, которые проявили себя в дублирующей команде. Также Ломанов проанонсировал другие перемены в клубе, о которых предпочел не говорить.