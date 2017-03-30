Николай Валуев заявил, что помогает хоккею с мячом от души, а не за деньги
Депутат Государственной думы РФ
экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев ответил на критику главного тренера красноярского «Енисея» Сергея Ломанова-старшего, заявив, что помогает хоккею с мячом от души, а не за деньги.
В четверг
«Только я там (в исполкоме ФХМР) не за деньги. Хоккею с мячом я, скорее, от души помогаю. А в моральном облике его членов я в состоянии разобраться», — написал Валуев в своем микроблоге в Twitter, комментируя заявление Ломанова.
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