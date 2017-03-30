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30 марта 2017, 19:43 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

Николай Валуев заявил, что помогает хоккею с мячом от души, а не за деньги

Депутат Государственной думы РФ экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Николай Валуев ответил на критику главного тренера красноярского «Енисея» Сергея Ломанова-старшего, заявив, что помогает хоккею с мячом от души, а не за деньги.

В четверг Ломанов-старший заявил, что Валуеву надо работать в боксе, а не в исполкоме Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

«Только я там (в исполкоме ФХМР) не за деньги. Хоккею с мячом я, скорее, от души помогаю. А в моральном облике его членов я в состоянии разобраться», — написал Валуев в своем микроблоге в Twitter, комментируя заявление Ломанова.

Ломанов-старший был дисквалифицирован на два года и шесть месяцев исполкомом ФХМР, куда входит Валуев, в декабре прошлого года за неоднократные нарушения регламента. В марте исполком федерации отменил решение о дисквалификации главного тренера «Енисея».
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