Николай Валуев заявил, что помогает хоккею с мячом от души, а не за деньги

В четверг Ломанов-старший заявил, что Валуеву надо работать в боксе, а не в исполкоме Федерации хоккея с мячом России (ФХМР).

«Только я там (в исполкоме ФХМР) не за деньги. Хоккею с мячом я, скорее, от души помогаю. А в моральном облике его членов я в состоянии разобраться», — написал Валуев в своем микроблоге в Twitter, комментируя заявление Ломанова.