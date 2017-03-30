«Ты кто такой?» Почему поругались Ломанов и Валуев

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С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ

В начале декабря ФХМР (Федерация хоккея с мячом России) дисквалифицировала главного тренера «Енисея» Сергея Ломанова на 30 месяцев за «многократные грубые и циничные нарушения регламента всероссийских соревнований». Речь шла о критике работы судей и схемы проведения чемпионата, по которой команды вынуждены проводить сдвоенные матчи. При этом формулу турнира приняли в прошлое межсезонье при участии всех клубов лиги, включая красноярский.

Отстранение тренера возмутило болельщиков «Енисея», запустивших флэшмоб «За Ломановым — правда!» и создавших петицию с просьбой разобраться в ситуации. За тренера заступились губернатор Виктор Толоконский и министр обороны Сергей Шойгу. Сам Ломанов неоднократно заявлял, что не согласен с вынесенным вердиктом и намерен обжаловать его в суде.

— Дисквалификацию считаю несправедливой, — отреагировал тогда наставник «Енисея». — Наверное, я неугоден для федерации. Если это из-за пресс-конференции после матча в Кемерове, все было спровоцировано, и я никакого отношения к скандалу не имел. Руководитель клуба напугал арбитров, а я после матча спросил, почему они не пишут жалобу на поведение руководства «Кузбасса». Говорят, что такой большой срок дали, так как ранее было условное наказание. В Иркутске несколько человек просто соврали. Я ни с кем не дрался. С нами нечестно обошлись, на поле поругались — и все. Под трибунами с судьями даже не встречались. А потом в федерации сказали, что, со слов какого-то человека, Ломанов рвался в раздевалку к судьям. Вы смеетесь, что ли? Я же взрослый человек.

ЧТО ГОВОРИЛ ВАЛУЕВ

Николай Валуев в интервью «СЭ» назвал решение ФХМР крайней мерой, но заслуженной, однако не исключил возможность сокращения наказания.

— Нынешняя ситуация является следствием действий самого Ломанова, — заявил он. — Дисциплинарные предупреждения по отношению к нему раньше уже применялись, были и денежные штрафы. Решение исполкома соответствует всем нормам регламента, который перед сезоном принимают все клубы и участники чемпионата страны. Речь пошла о дискредитации самой федерации и ее президента Бориса Скрынника. Внутри самого русского хоккея такое положение дел просто нонсенс. К сожалению, все омрачено не только выпадами в сторону ФХМР, но и моментами, когда человек переходит на личности. По совокупности было принято столь суровое решение о дисквалификации. Сложно назвать происходившее выносом ссора из избы. Скорее уместно говорить об откровенной дискредитации, которая была ранее со стороны Ломанова. Да, это заслуженный игрок и спортсмен, но мы говорим не о профессиональных качествах тренера. Речь идет чисто о публичной поведенческой истории.

Наказание специалиста косвенно затронуло и его сына, который выступал тогда в шведской лиге, а на днях вернулся в Россию вместе с другим известным хоккеистом — Аланом Джусоевым. Девятикратного чемпиона мира Ломанова-младшего не вызвали на первенство планеты, мотивировав решение тем, что надо дать шанс молодым. «Победы “Енисея” не дают кому-то покоя, — прокомментировал он отстранение отца. — За отцом идут и прислушиваются, и он сильно переживает за хоккей с мячом».

ПРИМИРЕНИЕ

В дальнейшем градус конфликта пошел на понижение. В феврале глава Красноярского края сообщил СМИ о его завершении: «Сейчас конфликт преодолен. Я инициировал встречу руководителя федерации Бориса Скрынника и Сергея Ломанова. Они пожали друг другу руки и обсудили то, что вызывало непонимание».

Перед недавним «Финалом четырех» чемпионата России исполком федерации отменил дисквалификацию Ломанова, предупредив специалиста о возможных повторных санкциях в случае нарушений регламента. «Сняли и сняли, — сказал он. — Отнесся спокойно, никакой радости. Не собираюсь махать шашкой. Никаких изменений в команде не произойдет. Мои помощники, находившиеся на кромке поля, во время матчей продолжат там работать».

На той же неделе «Енисей» уступил «СКА-Энергии» в полуфинале чемпионата России, а следом разгромил «Водник» во встрече за бронзу.

НОВЫЙ ВИТОК КОНФЛИКТА

Однако сегодня Ломанов вновь «пошел в атаку» — на этот раз на члена исполкома ФХМР Николая Валуева.

— Я ничего не имею против этих людей, но наблюдательный совет Федерации принимает самые суперсложные решения по хоккею с мячом! — сообщил Ломанов-старший в интервью красноярскому «Седьмому каналу». — Они выдающиеся люди все там — космонавты, ученые, вице-губернаторы. Но они в хоккее ничего не понимают. Тот же боксер Валуев — ему надо в наблюдательный совет бокса идти работать. Но зачем идти в хоккей с мячом и потом учить меня жить? Я этого не понимаю. Я не меньше сделал для спорта, чем он, а то и больше. Я старше его намного. А тут человек пришел ниоткуда, начинает управлять, говорить, кто я, что я… Ты кто такой? Иногда хочется ответить таким людям, которые на себя много берут.

Валуев отреагировал на нападки в своем твиттере, отметив, что работает в ФХМР на общественных началах и не руководствуется финансовыми мотивами.