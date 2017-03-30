«Ты кто такой?» Почему поругались Ломанов и Валуев
Реабилитированный после дисквалификации главный тренер красноярского «Енисея» в интервью местному телеканалу раскритиковал деятельность депутата Госдумы и известного боксера Николая Валуева на посту члена исполкома Федерации хоккея с мячом России. «СЭ» вспоминает, как развивался конфликт.
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С ЧЕГО ВСЕ НАЧАЛОСЬ
В начале декабря ФХМР (Федерация хоккея с мячом России) дисквалифицировала главного тренера «Енисея» Сергея Ломанова на 30 месяцев за «многократные грубые и циничные нарушения регламента всероссийских соревнований». Речь шла о критике работы судей и схемы проведения чемпионата, по которой команды вынуждены проводить сдвоенные матчи. При этом формулу турнира приняли в прошлое межсезонье при участии всех клубов лиги, включая красноярский.
Отстранение тренера возмутило болельщиков «Енисея», запустивших флэшмоб «За Ломановым — правда!» и создавших петицию с просьбой разобраться в ситуации. За тренера заступились губернатор Виктор Толоконский и министр обороны Сергей Шойгу. Сам Ломанов неоднократно заявлял, что не согласен с вынесенным вердиктом и намерен обжаловать его в суде.
— Дисквалификацию считаю несправедливой, — отреагировал тогда наставник «Енисея». — Наверное, я неугоден для федерации. Если это
ЧТО ГОВОРИЛ ВАЛУЕВ
Николай Валуев в интервью «СЭ» назвал решение ФХМР крайней мерой, но заслуженной, однако не исключил возможность сокращения наказания.
— Нынешняя ситуация является следствием действий самого Ломанова, — заявил он. — Дисциплинарные предупреждения по отношению к нему раньше уже применялись, были и денежные штрафы. Решение исполкома соответствует всем нормам регламента, который перед сезоном принимают все клубы и участники чемпионата страны. Речь пошла о дискредитации самой федерации и ее президента Бориса Скрынника. Внутри самого русского хоккея такое положение дел просто нонсенс. К сожалению, все омрачено не только выпадами в сторону ФХМР, но и моментами, когда человек переходит на личности. По совокупности было принято столь суровое решение о дисквалификации. Сложно назвать происходившее выносом ссора из избы. Скорее уместно говорить об откровенной дискредитации, которая была ранее со стороны Ломанова. Да, это заслуженный игрок и спортсмен, но мы говорим не о профессиональных качествах тренера. Речь идет чисто о публичной поведенческой истории.
Наказание специалиста косвенно затронуло и его сына, который выступал тогда в шведской лиге, а на днях вернулся в Россию вместе с другим известным хоккеистом — Аланом Джусоевым. Девятикратного чемпиона мира
ПРИМИРЕНИЕ
В дальнейшем градус конфликта пошел на понижение. В феврале глава Красноярского края сообщил СМИ о его завершении: «Сейчас конфликт преодолен. Я инициировал встречу руководителя федерации Бориса Скрынника и Сергея Ломанова. Они пожали друг другу руки и обсудили то, что вызывало непонимание».
Перед недавним «Финалом четырех» чемпионата России исполком федерации отменил дисквалификацию Ломанова, предупредив специалиста о возможных повторных санкциях в случае нарушений регламента. «Сняли и сняли, — сказал он. — Отнесся спокойно, никакой радости. Не собираюсь махать шашкой. Никаких изменений в команде не произойдет. Мои помощники, находившиеся на кромке поля, во время матчей продолжат там работать».
На той же неделе «Енисей» уступил «СКА-Энергии» в полуфинале чемпионата России, а следом разгромил «Водник» во встрече за бронзу.
НОВЫЙ ВИТОК КОНФЛИКТА
Однако сегодня Ломанов вновь «пошел в атаку» — на этот раз на члена исполкома ФХМР Николая Валуева.
— Я ничего не имею против этих людей, но наблюдательный совет Федерации принимает самые суперсложные решения по хоккею с мячом! — сообщил
Валуев отреагировал на нападки в своем твиттере, отметив, что работает в ФХМР на общественных началах и не руководствуется финансовыми мотивами.
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