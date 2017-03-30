Ломанов-младший и Джусоев перешли в клуб чемпионата России по бенди «Енисей»
МОСКВА, 30 марта. /Корр. ТАСС Сергей Фукс/. Многократные чемпионы мира по хоккею с мячом Сергей Ломанов- младший и Алан Джусоев продолжат карьеру в красноярском «Енисее». Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе красноярского клуба.
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Прошедший сезон Ломанов и Джусоев провели в шведских клубах «Венерсборг» и «Сандвикен» соответственно.
«Да, ребята подписали контракты. Срок соглашения — один год», — сказали в
36-летний Ломанов является семикратным чемпионом России и девятикратным чемпионом мира. В составе красноярского «Енисея» хоккеист выступал с 1995 по 2005 и с 2008 по 2016 годы. 24-летний Джусоев три раза становился чемпионом России, четыре раза — чемпионом мира.
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