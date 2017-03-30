Ломанов: Валуеву надо работать в боксе, а не в Федерации хоккея с мячом России
МОСКВА, 30 мар —
Р-Спорт. Депутату Государственной думы РФ экс-чемпиону мира по боксу в супертяжелом весе Николаю Валуеву надо работать в боксе, а не в исполкоме Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), заявил главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ломанов-старший.
«Я ничего против не имею этих людей, но наблюдательный совет (исполком ФХМР) принимает самые суперсложные решения по хоккею с мячом! Они выдающиеся люди, наверно, все там космонавты, учёные,
«Я не меньше сделал для спорта, чем он, а то и больше. Я старше его намного. А тут человек пришёл ниоткуда, начинает управлять, говорить, кто я, что я… Ты кто такой? Иногда хочется ответить таким людям, которые на себя много берут», — сказал специалист.
«Я уверен на 99,9%, что Сергей подпишет с “Енисеем” контракт. А может, уже подписал. И Алан, уверен, подпишет. Алан подпишет на час, на два позже, чем Сергей», — сказал
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