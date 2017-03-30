Ломанов: Валуеву надо работать в боксе, а не в Федерации хоккея с мячом России

Ломанов-старший был дисквалифицирован исполкомом ФХМР, куда входит экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Валуев, в декабре прошлого года за неоднократные нарушения регламента. В марте исполком федерации отменил решение о дисквалификации главного тренера «Енисея».

«Я ничего против не имею этих людей, но наблюдательный совет (исполком ФХМР) принимает самые суперсложные решения по хоккею с мячом! Они выдающиеся люди, наверно, все там космонавты, учёные, вице-губернаторы… Но они в хоккее ничего не понимают. Тот же боксёр Валуев — ему надо в наблюдательный совет бокса идти работать. Но зачем (идти) в хоккей с мячом и потом учить меня жить? Я этого не понимаю», — заявил Ломанов-старший в интервью красноярскому «Седьмому каналу».

«Я не меньше сделал для спорта, чем он, а то и больше. Я старше его намного. А тут человек пришёл ниоткуда, начинает управлять, говорить, кто я, что я… Ты кто такой? Иногда хочется ответить таким людям, которые на себя много берут», — сказал специалист.

Ломанов-старший также заявил, что его сын Сергей Ломанов-младший и Алан Джусоев, выступавшие в минувшем сезоне в Швеции, вернутся в «Енисей».