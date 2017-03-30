Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/29254019/
30 марта 2017, 11:46 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

Ломанов: Валуеву надо работать в боксе, а не в Федерации хоккея с мячом России

МОСКВА, 30 мар — Р-Спорт. Депутату Государственной думы РФ экс-чемпиону мира по боксу в супертяжелом весе Николаю Валуеву надо работать в боксе, а не в исполкоме Федерации хоккея с мячом России (ФХМР), заявил главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ломанов-старший.

Ломанов-старший был дисквалифицирован исполкомом ФХМР, куда входит экс-чемпион мира по боксу в супертяжелом весе Валуев, в декабре прошлого года за неоднократные нарушения регламента. В марте исполком федерации отменил решение о дисквалификации главного тренера «Енисея».

«Я ничего против не имею этих людей, но наблюдательный совет (исполком ФХМР) принимает самые суперсложные решения по хоккею с мячом! Они выдающиеся люди, наверно, все там космонавты, учёные, вице-губернаторы… Но они в хоккее ничего не понимают. Тот же боксёр Валуев — ему надо в наблюдательный совет бокса идти работать. Но зачем (идти) в хоккей с мячом и потом учить меня жить? Я этого не понимаю», — заявил Ломанов-старший в интервью красноярскому «Седьмому каналу».

«Я не меньше сделал для спорта, чем он, а то и больше. Я старше его намного. А тут человек пришёл ниоткуда, начинает управлять, говорить, кто я, что я… Ты кто такой? Иногда хочется ответить таким людям, которые на себя много берут», — сказал специалист.

Ломанов-старший также заявил, что его сын Сергей Ломанов-младший и Алан Джусоев, выступавшие в минувшем сезоне в Швеции, вернутся в «Енисей».

«Я уверен на 99,9%, что Сергей подпишет с “Енисеем” контракт. А может, уже подписал. И Алан, уверен, подпишет. Алан подпишет на час, на два позже, чем Сергей», — сказал Ломанов-старший.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея с мячом

Первенство России и Спартакиада. Новосибирск — лучший в хоккее с мячом

Первенство России и Спартакиада. Новосибирск — лучший в хоккее с мячом

В Ульяновске завершился турнир по хоккею с мячом в рамках VIII зимней Спартакиады учащихся. Неожиданные исходы матчей, пенальти и триумфы «на классе» — на льду дворца «Волга-Спорт-Арена» за несколько соревновательных дней было все.
Еще 7 новостей  Все новости
27 марта

Героиня из твоего сна: победительница конкурса «Мисс Енисей»

Умер самый известный игрок в истории «Зенита»

Скобрев рассказал правду о подаче документов на гражданство США