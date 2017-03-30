Красноярск может принять чемпионат мира по хоккею с мячом. Об этом сообщили в пресс-службе исполнительной дирекции Зимней универсиады — 2019.

С международными федерациями ведутся переговоры, чтобы принять мужской чемпионат в период с 2020 по 2022 год. Кроме того, возможно будут проведены молодёжный чемпионат мира по хоккею с шайбой и Юношеские олимпийские игры в 2024 или 2028 годах.

«Так как зимняя Универсиада оставит после себя наследие: спортивные объекты, школы, и многое другое, обсуждается возможность проведения после всемирных Игр другие масштабные соревнования в Красноярске», — прокомментировали в дирекции.