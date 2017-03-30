Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/29251227/
30 марта 2017, 7:50 | Хоккей: Хоккей с мячом | АиФ Красноярск

Красноярск может принять чемпионат мира по хоккею с мячом

С международными федерациями уже ведутся переговоры.

Красноярск может принять чемпионат мира по хоккею с мячом. Об этом сообщили в пресс-службе исполнительной дирекции Зимней универсиады — 2019.

С международными федерациями ведутся переговоры, чтобы принять мужской чемпионат в период с 2020 по 2022 год. Кроме того, возможно будут проведены молодёжный чемпионат мира по хоккею с шайбой и Юношеские олимпийские игры в 2024 или 2028 годах.

«Так как зимняя Универсиада оставит после себя наследие: спортивные объекты, школы, и многое другое, обсуждается возможность проведения после всемирных Игр другие масштабные соревнования в Красноярске», — прокомментировали в дирекции.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея с мячом

«СКА-Хабаровск» поздравляет «СКА-Нефтяник» с чемпионством

Футбольный клуб «СКА-Хабаровск» шлёт хоккейному клубу «СКА-Нефтяник», его игрокам, тренерскому штабу и всем сотрудникам свои самые искренние поздравления по случаю завоевания громкого и почётного титула Чемпионов России.
Еще 7 новостей  Все новости
29 марта

«Заберите нас отсюда!» Сибиряки просят их переселить

Названы причины падения вертолета Robinson R-66 на Алтае

Британское СМИ опубликовало фото сибирячек в купальниках