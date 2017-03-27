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27 марта 2017, 8:34 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Лучший бомбардир чемпионата России по бенди продлит контракт со «СКА-Нефтяником»

МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Лучший бомбардир чемпионата России по хоккею с мячом Артем Бондаренко заявил, что продлит контракт с хабаровским «СКА-Нефтяником». Слова спортсмена приводит пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

«СКА-Нефтяник» в воскресенье победил в решающем матче «Финала четырех» иркутский «Байкал-Энергию» (6:2) и впервые в истории стал чемпионом России.

«31 марта у меня заканчивается контракт со “СКА- Нефтяником”. Но я уже решил, что его продлеваю», — сказал Бондаренко.

30-летний Бондаренко стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 76 голами, однако спортсмен заявил, что не придает особого значения личным достижениям. «Все бомбардирские рекорды — дело второстепенное. Хотя, конечно, приятно, что получился довольно неплохой сезон и по личной статистике. Но это ни в коем случае не лично моя заслуга, а всей команды. “СКА-Нефтяник” в нынешнем сезоне забивал довольно много», — сказал Бондаренко.

«Спасибо всем ребятам за этот сезон. Я всегда стараюсь быть предельно мотивирован на любой матч. Присутствие отца мне очень помогает, я знаю, что он трибунах и переживает за меня, а после игры подсказывает какие-то моменты и мы вместе разбираем ошибки, для меня это очень важно», — заключил спортсмен.
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