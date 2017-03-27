Лучший бомбардир чемпионата России по бенди продлит контракт со «СКА-Нефтяником»
МОСКВА, 27 марта. /ТАСС/. Лучший бомбардир чемпионата России по хоккею с мячом Артем Бондаренко заявил, что продлит контракт с хабаровским «СКА-Нефтяником». Слова спортсмена приводит
пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.
«СКА-Нефтяник» в воскресенье победил в решающем матче «Финала четырех» иркутский «Байкал-Энергию» (6:2) и впервые в истории стал чемпионом России.
«31 марта у меня заканчивается контракт со “СКА- Нефтяником”. Но я уже решил, что его продлеваю», — сказал Бондаренко.
30-летний Бондаренко стал лучшим бомбардиром чемпионата России с 76 голами, однако спортсмен заявил, что не придает особого значения личным достижениям. «Все бомбардирские рекорды — дело второстепенное. Хотя, конечно, приятно, что получился довольно неплохой сезон и по личной статистике. Но это ни в коем случае не лично моя заслуга, а всей команды. “СКА-Нефтяник” в нынешнем сезоне забивал довольно много», — сказал Бондаренко.
«Спасибо всем ребятам за этот сезон. Я всегда стараюсь быть предельно мотивирован на любой матч. Присутствие отца мне очень помогает, я знаю, что он трибунах и переживает за меня, а после игры подсказывает
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter