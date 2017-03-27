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27 марта 2017, 5:43 | Хоккей: Хоккей с мячом | Baikal-info.ru

Серебро чемпионата России по хоккею с мячом завоевал ХК «Байкал-Энергия»

Серебряные медали XXV чемпионата России по хоккею с мячом завоевали игроки иркутской команды «Байкал-Энергия», уступив соперникам из хабаровского «СКА-Нефтяника» в финальной игре соревнований со счётом 2:6.

Матч состоялся 26 марта 2017 года в Хабаровске на арене «Ерофей». Как сообщается на сайте федерации хоккея с мячом России, от «СКА_Нефтяника» три гола забил Артём Бондаренко, два — Павел Рязанцев, один — Максим Ишкельдин. В конце игры от «Байкал-Энергии» по одному мячу в ворота соперников отправили Илья Грачёв и Иван Нечаев.

Видеозапись финального матча чемпионата России по хоккею с мячом доступна на сайте ХК «Байкал-Энергия».
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