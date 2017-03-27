Серебро чемпионата России по хоккею с мячом завоевал ХК «Байкал-Энергия»

Матч состоялся 26 марта 2017 года в Хабаровске на арене «Ерофей». Как сообщается на сайте федерации хоккея с мячом России, от «СКА_Нефтяника» три гола забил Артём Бондаренко, два — Павел Рязанцев, один — Максим Ишкельдин. В конце игры от «Байкал-Энергии» по одному мячу в ворота соперников отправили Илья Грачёв и Иван Нечаев.

Видеозапись финального матча чемпионата России по хоккею с мячом доступна на сайте ХК «Байкал-Энергия».