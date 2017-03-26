70 армейских лет ради побед

СКА-НЕФТЯНИК — БАЙКАЛ-ЭНЕРГИЯ — 6:2 (3:0)

Голы: А. Бондаренко 24, 49, 54, Рязанцев 33, 61, М. Ишкельдин 35 — Грачёв 83, Нечаев 90. 26 марта 2017 года. Хабаровск. Арена «Ерофей». 10 000 зрителей.

«Именно в этой раздевалке мы и стали чемпионами, — вспоминает о триумфальном чемпионате мира-2015 самый титулованный хоккеист страны Александр Тюкавин, проходя накануне мимо дверей “святая святых” хабаровского “СКА-Нефтяника”. — Вон там, видите, было мое место». В субботу, 25 марта, 8-кратный чемпион мира и 16-кратный чемпион России принимает поздравления с днем рождения в прямом смысле слова одной рукой: вторая, левая, — «подвешена» в жесткой повязке после травмы, полученной здесь же, на льду «Ерофея», в январе и последовавшей операции. Впереди у Тюкавина — три месяца реабилитации. «Честно говоря, в качестве тренера ощущаю себя некомфортно, — несколько смущаясь, говорит 42-летний хоккеист, последний месяц проведший в роли исполняющего обязанности наставника “Водника”. — За последние недели у меня перевернулось хоккейное мировоззрение: раньше я был на льду, после операции смотрел хоккей по планшету, а потом встал у бортика. Признаться, я бы хотел еще поиграть и вернуться на лед. В мае приму окончательное решение: продолжу ли игровую карьеру или буду искать себя в другой области».

20 ЛЕТ В ФИНАЛАХ

Не менее непривычно, чем за бортиком, видеть одного из лучших игроков в истории мирового хоккея с мячом и вне главного матча. «И правда, обычно в свой день рождения я играю в финалах», — улыбнувшись, вспоминает Тюкавин. Так случалось в 2011, 2012 и 2013 годах: в последнем случае, кстати, это было еще и последнее на сегодня «золото» московского «Динамо». И нынешние ощущения, по словам «Василича», как по-отечески тепло называют хоккеиста партнеры и после «повышения», довольно странные: играешь 20 лет в финалах, а потом вдруг смотришь их только по телевизору… Но это — жизнь, и сегодня на авансцене уже другие «герои».

Из Хабаровска «Водник» уезжает без медалей, а матч за бронзовые награды наглядно демонстрирует разницу между северянами, отдыхавшими между играми всего 18 часов, и остальными призерами: интрига «потухает» уже к 20-й минуте, а в итоге «Енисей» в споре «чемпионов 2000-х» громит архангелогордцев — 11:2. «Бронзой» красноярцы не удовлетворены, но смотреть финал не остаются — в воскресенье у них уже, как выясняется, выезд в аэропорт. И не по «расписанию организаторов», ставшему через неделю после публикации поводом для скандала, а по плану уже самого экс-чемпиона.

ИСКРЫ В ЧЕМПИОНСКОЙ РАЗДЕВАЛКЕ

Та самая раздевалка под сводами «Ерофея», куда все билеты на финал были проданы еще за двое суток до стартового свистка, — сегодня снова чемпионская. Там пьют шампанское так, что пробки взлетают прямиком к потолку, а игристого напитка, кажется, маловато на всех. Неужели хозяева не готовились? Ведь клуб, собравший под своими знаменами лучших игроков России и Швеции и выигравший в этом сезоне все, кроме Кубка мира, кажется, не мог не сделать золотой «хет-трик». Тем более на домашнем льду: здесь, на берегах еще не проснувшегося от зимней спячки Амура, победу в чемпионате страны ждали целых 70 лет!

О «СКА-Нефтянике» как о будущем чемпионе говорили, кажется, все: специалисты, журналисты, букмекеры, болельщики и даже… охранники в арене «Ерофей». Сами же армейцы помалкивали, боясь сглазить и спугнуть госпожу Фортуну. «Последние дни перед “Финалом четырех” в раздевалке буквально искры летели, — сияя после вручения чемпионского кубка, признается капитан дальневосточников Алексей Чижов. — Так все ребята ждали полуфинала и финала — то, к чему шли и ради чего пахали весь сезон». Хабаровск ждал финал, и это во многом таким грузом легло на армейские плечи в полуфинале с «Енисеем» (2:1), что эмоционально едва не «сожгло» главного фаворита. «Полуфинал — это самое тяжелое, особенно с эмоциональной точки зрения», — отметил после победы «Байкал-Энергии» над «Водником» (4:1) самый титулованный наставник мира Владимир Янко. Но свой первый «финал» в полуфинале дальневосточники пусть с огромным трудом и в бешеном напряжении, но прошли, подвинув с трона красноярцев.

НЕЗАСЧИТАННЫЙ ГОЛ «БАЙКАЛ-ЭНЕРГИИ»

Во втором — и главном — финале «СКА-Нефтянику» уже не мог помочь герой четверга Юрий Шардаков, оформивший дубль в ворота «Енисея», а за 20 минут до финального свистка досрочно покинувший лед из-за травмы колена. В воскресенье лучший полузащитник чемпионата мира-2017 был с партнерами на скамейке, но на лед вышел только после финального свистка, заметно прихрамывая. Шардаков, кстати, доселе дважды сражался, но уступал в финалах чемпионатов России вместе с «Зорким», а в составах участников финального матча оказалось всего 6 хоккеистов, ранее поднимавших чемпионский кубок над головой (к слову, 17 и 8 таковых в обойме «Енисея» и «Водника» соответственно).

Единственному среди иркутян — Евгению Иванушкину — заметно не хватало привычных мастеровитых партнеров и достойной поддержки из глубины поля, вследствие чего лучший в истории бомбардир чемпионатов России был вынужден «разгонять» атаки «Байкал-Энергии» сам. Да и, справедливости ради, иркутский клуб в нынешнем состоянии мало похож на динамовцев Москвы и Казани, которых Владимир Янко за сезон приводил к чемпионской вершине. «СКА-Нефтяник» же, аккумулировав энергию трибун, начал финал с привычным давлением на ворота соперника, но, раз за разом утыкаясь в выстроенную оборону иркутян, не всегда имел план «Б». Первые 20 минут серьезно озадачили скептиков, а могли и посрамить: подопечные Владимира Янко даже забили первыми, но гол Станислава Исмагилова в ворота родного клуба арбитры отменили, усмотрев фол в столкновении с вратарем. И пока повтор демонстрировал, что форвард сперва прокинул мяч в ворота, а лишь затем «налетел» на Виктора Каменева, хозяева, наконец, забили: два скоростных «отрыва» Рязанцева и Ишкельдина позволили дальневосточникам оторваться и на табло и повести, несмотря на внушительное количество брака в действиях обеих команд. «Вот это СКА! Вот это — наш хоккей!» — зазвучало на трибунах. И мяч засвистел в штрафной «энергетиков» с утроенной силой. «Зацепиться» за счет иркутяне могли после серии угловых, но мяч после выстрела Иванушкина с «ленточки» вынес защитник, а бросок Красикова с разворота эффектно нейтрализовал голкипер.

РЕКОРД ЗА РЕКОРДОМ

Иркутские болельщики, расположившиеся в «Ерофее» аккурат за скамейкой кумиров, верили в перерыв и магию наставника «Байкал-Энергии», но иллюзии рассеялись уже в увертюре второго «акта», когда лучший снайпер Суперлиги Артем Бондаренко довел голевой счет до 76 мячей, не пожалев пластавшегося во всех эпизодах Рысева — 6:0. Третий гол армейского рекордсмена не только отправил интригу в аэропорт, но и стал еще и 300-ым для хабаровчан в нынешнем чемпионате: такого «СКА-Нефтяник» добился впервые! Хозяева на радость публике раз за разом запускавшей на трибунах «волну», осаждали ворота иркутян и дальше, но сопернику удалось уйти от «сухого» поражения. А рекордный во всех отношениях сезон справедливо увенчал «золотой» финальный свисток, заставивший взорваться и плакать от счастья переполненный «Ерофей». Чемпионов России, как в Швеции, приглашают на трибуны, где хрустальный трофей им вручает заместитель Председателя Правительства Хабаровского края Василий Шихалев, мэр краевой столицы Александр Соколов и главный тренер национальной сборной России Сергей Мяус. Хабаровск — первый! И первый армейский чемпионский кубок за 70 лет!

Борис СКРЫННИК, президент FIB и ФХМР:

«Победа “СКА-Нефтяника” в чемпионате России абсолютно заслуженная. Хабаровская команда на протяжении всего сезона показывала уверенную и поставленную игру, а у многих других команд был заметен явный спад — в развитии, в постановке игры, во многих тактических действиях. Безусловно, это стало возможным благодаря тому, что руководители Хабаровского края реально занимаются именно развитием хоккея с мячом, а не популизмом, оказывая серьезную поддержку нашему виду спорта. И, как следствие, приходит успех».