«СКА-Нефтяник» впервые в истории завоевал золотые медали чемпионата России по бенди
МОСКВА, 26 мар —
Р-Спорт. Хабаровский «СКА-Нефтяник» на домашней арене победил иркутский клуб «Байкал-Энергия» и впервые в истории завоевал золотые медали чемпионата России по хоккею с мячом.
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В воскресенье в Хабаровске завершился турнир четырех сильнейших команд России. «СКА-Нефтяник» в решающем матче одержал победу со счетом 6:2. У хозяев отличились Артем Бондаренко (24-я, 49-я и 54-я минуты), Павел Рязанцев (33, 61) и Максим Ишкельдин (35), у гостей голы забили Илья Грачев (83) и Иван Нечаев (90).
Основанный в 1947 году клуб ранее ни разу не выигрывал золотые медали первенств страны.
В субботу чемпион России 2014−2016 годов красноярский «Енисей» в матче за третье место разгромил архангельский «Водник» — 11:2.
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