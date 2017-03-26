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26 марта 2017, 12:10 | Хоккей: Хоккей с мячом | RIGMA.INFO

Впервые в своей истории «СКА-Нефтяник» стал чемпионом России

Финальный матч завершился в хабаровской арене «Ерофей».

В эти минуты закончился финальный матч в арене «Ерофей». Со счетом 6:2 закончился последний матч сезона между «СКА-Нефтяником» и иркутской «Байкал-Энергией».

«Кабаны» впервые в своей истории стали чемпионами страны, забив во всех матчах порядка 300 мячей.

По ходу сезона подопечным Михаила Юрьева удалось выиграть Кубок России, Суперкубок и титул чемпионов России.

Исторический результат стал своеобразным поздравлением к 70-летию хабаровского клуба по хоккею с мячом.
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