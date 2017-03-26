Впервые в своей истории «СКА-Нефтяник» стал чемпионом России
Финальный матч завершился в хабаровской арене «Ерофей».
В эти минуты закончился финальный матч в арене «Ерофей». Со счетом 6:2 закончился последний матч сезона между «СКА-Нефтяником» и иркутской «Байкал-Энергией».
«Кабаны» впервые в своей истории стали чемпионами страны, забив во всех матчах порядка 300 мячей.
По ходу сезона подопечным Михаила Юрьева удалось выиграть Кубок России, Суперкубок и титул чемпионов России.
Исторический результат стал своеобразным поздравлением к 70-летию хабаровского клуба по хоккею с мячом.
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