Хоккейный «Енисей» завоевал бронзовые медали чемпионата России в Хабаровске

Красноярский «Енисей» нанес разгромное поражение архангельскому «Воднику» со счетом 11:2 в матче за третье место чемпионата России по хоккею с мячом.

В составе победителей голы забили Александр Насонов (7-я, 45-я и 79-я минуты), Юрий Викулин (14), Вячеслав Вдовенко (16), Артем Ахметзянов (19, 58, 68), Иван Шевцов (37, 50) и Алмаз Миргасов (82). У «Водника» отличились Евгений Дергачев (11) и Максим Чермных (83).

«Енисей» сложил чемпионские полномочия, довольствовавшись «бронзой», но в таких условиях, для молодой команды — это бесспорный успех. Если в начале сезона красноярцы по всем статьям проигрывали тому же «Нефтянику», то в полуфинальном матче хозяева очень радовались победе с минимальным счетом. «Енисей» возвращается домой и приступает к тренировкам. Скоро начнет формироваться состав на следующий сезон, — рассказали в пресс-службе красноярского клуба.

Финальный матч турнира пройдет в воскресенье, «Байкал-Энергия» встретится с хабаровским «СКА-Нефтяником».