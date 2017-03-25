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25 марта 2017, 10:34 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

«Енисей» разгромил «Водник» в матче за третье место чемпионата России

МОСКВА, 25 марта. /ТАСС/. Красноярский «Енисей» нанес разгромное поражение архангельскому «Воднику» со счетом 11:2 в матче за третье место чемпионата России по хоккею с мячом.

Красноярцы победили архангелогородцев со счетом 11:2. Увеличить
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В составе победителей голы забили Александр Насонов (7-я, 45-я и 79-я минуты), Юрий Викулин (14), Вячеслав Вдовенко (16), Артем Ахметзянов (19, 58, 68), Иван Шевцов (37, 50) и Алмаз Миргасов (82). У «Водника» отличились Евгений Дергачев (11) и Максим Чермных (83).

Финальный матч турнира пройдет воскресенье, «Байкал- Энергия» встретится с хабаровским «СКА-Нефтяником».
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