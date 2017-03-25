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25 марта 2017, 10:26 | Хоккей: Хоккей с мячом | Губерния онлайн

«СКА-Нефтяник» поборется с «Байкал-Энергией» в финале чемпионата России

Игра будет транслироваться на портале «Губерния».

Определился соперник хабаровского «СКА-Нефтяника» по финальному матчу чемпионата России. 26 марта в решающей встрече за золотые медали армейцам будет противостоять иркутская «Байкал-Энергия», сообщает портал «Губерния» со ссылкой на пресс-службу хоккейного клуба. Трансляцию матча можно будет посмотреть на портале «Губерния».

Финалисты стали известны после того, как во втором полуфинальном матче «Байкал-Энергия» взяла верх над архангельским «Водником» (4:1). Решающий матч состоится в 17 часов по местному времени.

В этом сезоне соперники встречались пять раз, и во всех случаях победу праздновали хабаровчане. (Кубок России — 12:2; Чемпионат России — 6:3, 6:5 в Иркутске, 14:5, 13:0 в Хабаровске).
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