А чемпион-то новый!

Стартовавший на Дальнем Востоке «Финал четырех» юбилейного национального чемпионата в первый же день подтвердил правильность выбранной столицы-хозяйки: под сводами местной арены «Ерофей», которой в январе 2018 года будет вновь принимать мужской чемпионат мира, собралось восемь тысяч зрителей. Да, не аншлаг (лучший крытый ледовый стадион мира на финале Россия — Швеция собирал «десятку»), но без этого желто-черного моря местный «СКА-Нефтяник», возможно, не переписал бы клубную историю.

ШАРДАКОВ ТУТ, ШАРДАКОВ ТАМ

«Скрытый финал», — шептались болельщики и в открытую «пророчили» в ложе прессы. Те и другие ждали много голов, особенно после того, как Юрий Шардаков уже на 7-й минуте из пределов штрафной выстрелил под перекладину ворот «Енисея». Казалось, армейское желание и давление на первых минутах раздавит действующего чемпиона, но красноярцы показали, что умеют терпеть. А в середине первого тайма — как нужно реализовывать моменты: Вячеслав Вдовенко, вернувшийся в родной клуб транзитом через Хабаровск, воплотил в гол передачу от вратаря — 1:1. К свистку на перерыв «Енисей» и вовсе прибрал инициативу к рукам, но забили хозяева: оказавшись втроем перед вратарем и Юрием Викулиным, самым расторопным вновь оказался Шардаков. Пока хваленые форварды «СКА-Нефтяника» раз за разом бесперспективно упирались в красноярскую стену, армейский опорник выковал дубль!

В увертюре второго тайма 21-й номер был обязан оформлять хет-трик, но гроссмейстерская пауза перед броском в упор пошла на пользу Роману Черных. На 67-й минуте Шардаков уступил партнеру по сборной России еще и в очном свидании, а пару мгновений спустя «СКА-Нефтяник» остался без лучшего игрока матча: в некриминальном столкновении автор дубля травмировал колено и на лед уже не вернулся. Отбивать редкие, но верные атаки «Енисея» (чего стоит момент Вдовенко на 75-й минуте!) хозяевам пришлось без лучшего полузащитника ЧМ-2017.

Впрочем, если бы руки дальневосточников дрогнули хотя бы в одном из своих убойных моментов, в хабаровских аптеках наверняка сохранились запасы валидола. Фагерстрем, Ишкельдин и Рязанцев могли не доводить дело до нервной концовки, но Черных раз за разом оставлял «Енисей» в игре. Сил на финальный штурм у чемпиона, наглядно продемонстрировавшего свой кубковый характер и опыт, уже не хватило, и финальный свисток потонул в ликующем море «Ерофея». «СКА-Нефтяник» впервые за 70 лет клубной истории и с шестой попытки шагнул-таки в финал. А стены помогают!

МОМЕНТЫ НА ВЕС СЕРЕБРА

Закрытым стал и второй полуфинал, в котором «Водник», вновь встретившись с «Байкал-Энергией», уже и не думал забивать в свои ворота. Свой первый за 12 лет полуфинал желто-зеленые начали с вице-чемпионом на равных, и первыми открыли счет: на 19-й минуте Евгений Дергаев убойно приложился со свободного, застав врасплох Дениса Рысева на радость публике, топившей за северян. Иркутяне отыгрались весьма буднично, а получив подарок от соперника в виде трех удаленных игроков (Бефус и Антонов поплатились за слишком яркое и ярое оспаривание удаление Козлова), реализовали большинство в течение тридцати секунд. Этот довольно ранний эпизод и стал в итоге ключевым, а воспитанник «СКА-Нефтяника» Станислав Исмагилов перед самым перерывом завершил блестящую комбинацию, начатую Ковалевым — 3:1.

Попрощался с финалом «Водник», играя первым номером, окончательно в тайме втором, и, возможно, проведя один из лучших матчей в сезоне. Моменты у Антонова, Попутникова и Бефуса тянули, как минимум, на вес серебра, а, не реализовавшись, отправили северян биться за бронзу. Против экс-чемпиона, менее чем через сутки.

НЕ ВКУШАВШИЕ ЗОЛОТА

А на финале не остается ждать ничего, кроме аншлага. Когда еще у «СКА-Нефтяника» будет такой домашний шанс? Впрочем, иркутяне золота пока также не вкушали. Значит, в воскресенье у нас будет самый что ни на есть новый чемпион!

«Полуфинал стал для нас самым тяжелым в сезоне, — не скрывал после победы над “Енисеем” хабаровский воспитанник Василий Грановский. — В подсознании сидело, что ошибки быть не может. Поэтому проиграл тот, кто их больше допустил. Но дело еще не сделано — впереди одна ступенька, которую нужно преодолеть».

Защитник сборной России, кстати, один из пяти армейцев, уже становившийся чемпионом страны. Правда, в другом клубе 26 марта у Грановского есть шанс вновь взять золото, но уже впервые — для родного Хабаровска.

Евгений КОНОВ из Хабаровска.