В частности, специалисту не понравилось, что в графике пребывания «Енисея» во время «Финала четырех» был указан вылет из Хабаровска в день финального матча. Ранее заместитель начальника краевого центра развития хоккея с мячом Руслан Шувалов в интервью «СЭ» сообщил, что этот график был предварительным.

К большому сожалению, яркое событие омрачило заявление, сделанное на послематчевой пресс-конференции старшим тренером команды «Енисей» И. И. Максимовым, который поставил под сомнение справедливость победы команды «СКА-Нефтяник», практически открыто обвинив организаторов финального этапа чемпионата России в предвзятом отношении к ХК «Енисей» и неспортивном характере ведения борьбы.



Поводом для подобного заявления послужил график передвижения команды «Енисей» во время его пребывания в Хабаровске, согласно которому 25 марта текущего года «Енисею», якобы, заранее, еще до проведения полуфинальной игры, было запланировано участие в матче за 3-е место.



Как объяснили в администрации «Хабаровского краевого центра развития хоккея с мячом», выступающего организатором финального этапа чемпионата России, данное расписание было выдано на руки представителям команды «Енисей» еще 19 марта, в день прибытия «Енисея» в Хабаровск, и являлось проектным.



Согласно практике, применяемой при организации и проведения подобных турниров, корректировки в расписании проходят ежедневно по итогу соревнований, в данном случае по факту сыгранного матча. В проектном графике, составленном для ХК «Енисей», не был указан трансфер на финальную игру, чтобы не возникло путаницы между отделом логистики и финансово-экономическим отделом организаторов по оплате трансфера. Разумеется, что в случае победы в полуфинальном матче чемпионата страны ХК «Енисей», была бы добавлена колонка с трансфером на финальную игру, оплачиваемым организаторами.



Здесь стоит обратить внимание на то обстоятельство, что, получив график передвижения 19 марта, представители ХК «Енисей» вплоть до окончания полуфинальной встречи не высказывали никаких возражений по поводу его содержания, и только вечером 23 марта обратили внимание на имевшиеся в нем нестыковки.



С большим сожалением приходится констатировать, что скандальное заявление, сделанное И. И. Максимовым на послематчевой пресс-конференции, можно расценивать как крайне неудачную попытку оправдать поражение своей команды. Делая подобное заявление, И. И. Максимов совершенно упустил из виду историю встреч команд Хабаровска и Красноярска в текущем хоккейном сезоне, в ходе которого ХК «СКА-Нефтяник» выиграл у ХК «Енисей» шесть матчей из восьми! В том числе, четвертьфинальную встречу на Кубке мира (5:1), финал Кубка России (7:1), и матч за Суперкубок России (5:3). Стоит заметить, что результаты этих матчей не вызвали со стороны административного и тренерского состава ХК «Енисей» никаких замечаний. Тем самым, результаты этих матчей наглядно продемонстрировали высокий класс команды «СКА-Нефтяник» и ее очевидную способность добиваться побед без какого-либо стороннего вмешательства.