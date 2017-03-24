«СКА-Нефтяник»: Заявление тренера «Енисея» — крайне неудачная попытка оправдать поражение своей команды
«СКА-Нефтяник» выступил с заявлением по поводу ситуации вокруг полуфинальнго матча чемпионата России против «Енисея» (2:1), после которого главный тренер красноярцев Иван Максимов намекнул на предвзятое отношение к своей команде.
В частности, специалисту не понравилось, что в графике пребывания «Енисея» во время «Финала четырех» был указан вылет из Хабаровска в день финального матча. Ранее заместитель начальника краевого центра развития хоккея с мячом Руслан Шувалов в интервью «СЭ» сообщил, что этот график был предварительным.
К большому сожалению, яркое событие омрачило заявление, сделанное на послематчевой
Поводом для подобного заявления послужил график передвижения команды «Енисей» во время его пребывания в Хабаровске, согласно которому 25 марта текущего года «Енисею», якобы, заранее, еще до проведения полуфинальной игры, было запланировано участие в матче за 3-е место.
Как объяснили в администрации «Хабаровского краевого центра развития хоккея с мячом», выступающего организатором финального этапа чемпионата России, данное расписание было выдано на руки представителям команды «Енисей» еще 19 марта, в день прибытия «Енисея» в Хабаровск, и являлось проектным.
Согласно практике, применяемой при организации и проведения подобных турниров, корректировки в расписании проходят ежедневно по итогу соревнований, в данном случае по факту сыгранного матча. В проектном графике, составленном для ХК «Енисей», не был указан трансфер на финальную игру, чтобы не возникло путаницы между отделом логистики и
Здесь стоит обратить внимание на то обстоятельство, что, получив график передвижения 19 марта, представители ХК «Енисей» вплоть до окончания полуфинальной встречи не высказывали никаких возражений по поводу его содержания, и только вечером 23 марта обратили внимание на имевшиеся в нем нестыковки.
С большим сожалением приходится констатировать, что скандальное заявление, сделанное И. И. Максимовым на послематчевой
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter