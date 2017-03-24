План, по которому «Енисей» улетал из Хабаровска в день финала, был предварительным

На пресс-конференции после проигранного «СКА-Нефтянику» полуфинального матча (1:2) старший тренер «Енисея» Иван Максимов предоставил план организаторов, по которому в день финала, 26 марта, указан трансфер в аэропорт. Максимов намекал на то, что результаты турнира были известны заранее.

«Как объяснили в администрации Хабаровского краевого центра развития хоккея с мячом, данное расписание было выдано на руки представителям команды “Енисей” еще 19 марта, в день прибытия “Енисея” в Хабаровск, и являлось проектным, — говорится в сообщении. — Согласно практике, применяемой при организации и проведения подобных турниров, корректировки в расписании проходят ежедневно по итогу соревнований, в данном случае по факту сыгранного матча. В проектном графике, составленном для ХК “Енисей”, не был указан трансфер на финальную игру, чтобы не возникло путаницы между отделом логистики и финансово-экономическим отделом организаторов по оплате трансфера. Разумеется, что в случае победы в полуфинальном матче чемпионата страны, ХК “Енисей” была бы добавлена колонка с трансфером на финальную игру, оплачиваемым организаторами».

Финальный матч пройдет в воскресенье, соперником «СКА- Нефтяника» станет иркутский «Байкал-Энергия». Встреча за третье место, в которой встретятся «Енисей» и архангельский «Водник», пройдет в субботу.