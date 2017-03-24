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24 марта 2017, 18:43 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

План, по которому «Енисей» улетал из Хабаровска в день финала, был предварительным

МОСКВА, 24 марта. /ТАСС/. План организаторов «Финала четырех» чемпионата России по хоккею с мячом, согласно которому красноярский «Енисей» в день финала в воскресенье должен был вылететь из Хабаровска, где проходят соревнования, являлся проектным. Об этом говорится в заявлении Хабаровского краевого центра развития хоккея с мячом, выступающего организатором финального этапа чемпионата России, которое приводит пресс-служба хабаровского клуба «СКА-Нефтяник».

На пресс-конференции после проигранного «СКА-Нефтянику» полуфинального матча (1:2) старший тренер «Енисея» Иван Максимов предоставил план организаторов, по которому в день финала, 26 марта, указан трансфер в аэропорт. Максимов намекал на то, что результаты турнира были известны заранее.

«Как объяснили в администрации Хабаровского краевого центра развития хоккея с мячом, данное расписание было выдано на руки представителям команды “Енисей” еще 19 марта, в день прибытия “Енисея” в Хабаровск, и являлось проектным, — говорится в сообщении. — Согласно практике, применяемой при организации и проведения подобных турниров, корректировки в расписании проходят ежедневно по итогу соревнований, в данном случае по факту сыгранного матча. В проектном графике, составленном для ХК “Енисей”, не был указан трансфер на финальную игру, чтобы не возникло путаницы между отделом логистики и финансово-экономическим отделом организаторов по оплате трансфера. Разумеется, что в случае победы в полуфинальном матче чемпионата страны, ХК “Енисей” была бы добавлена колонка с трансфером на финальную игру, оплачиваемым организаторами».

Финальный матч пройдет в воскресенье, соперником «СКА- Нефтяника» станет иркутский «Байкал-Энергия». Встреча за третье место, в которой встретятся «Енисей» и архангельский «Водник», пройдет в субботу.
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