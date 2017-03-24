Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/29194555/
24 марта 2017, 17:48 | Хоккей: Хоккей с мячом | Спорт-Экспресс

Владимир Янко: Отстою у льда 90 минут, а дальше делайте что хотите

Исполняющий обязанности главного тренера «Байкал-Энергии» Владимир Янко досрочно покинул пресс-конференцию после полуфинального матча с архангельским «Водником» (4:1).

В финале иркутская команда встретится со «СКА-Нефтяником», а архангельский коллектив поборется за 3-е место с «Енисеем».

— Честно говоря, сказать нечего, — приводит «Комсомольсая правда» слова Янко. — Такое впечатление, что все команды приехали в Хабаровск не в хоккей играть, а с какими-то другими планами. Мне просто стыдно за все происходящее. То, что происходит сейчас с нашим хоккеем выходит за все пределы.

Самое обидное, что во всем этом участвуют люди, которые со мной столько лет прошли. И теперь они поддаются на такие дешевые провокации. Куда вы приведете наш хоккей, я не знаю. Мы ведь получили точно такие же бумажки с расписанием. Разве вы не понимаете что это чистой воды провокация. И она идет одна за одной. Разве я 15 лет такой хоккей делал. Теперь, отстою у кромки льда в финале еще 90 минут, а дальше делайте что хотите. Не хочу видеть это безобразие.

Накануне старший тренер красноярского «Енисея» Иван Максимов сообщил, что еще до игры команда получила от организаторов турнира расписание, в котором указывалось, что в воскресенье — день финала — «Енисей» по плану должен ехать в аэропорт.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея с мячом

Еще 7 новостей  Все новости
24 марта

Кто угрожает Слуцкому. Все о скандале в Волгограде

Самая громкая отставка в КХЛ

Бышовец стал заместителем Черчесова