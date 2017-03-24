Владимир Янко: Отстою у льда 90 минут, а дальше делайте что хотите

В финале иркутская команда встретится со «СКА-Нефтяником», а архангельский коллектив поборется за 3-е место с «Енисеем».

— Честно говоря, сказать нечего, — приводит «Комсомольсая правда» слова Янко. — Такое впечатление, что все команды приехали в Хабаровск не в хоккей играть, а с какими-то другими планами. Мне просто стыдно за все происходящее. То, что происходит сейчас с нашим хоккеем выходит за все пределы.

Самое обидное, что во всем этом участвуют люди, которые со мной столько лет прошли. И теперь они поддаются на такие дешевые провокации. Куда вы приведете наш хоккей, я не знаю. Мы ведь получили точно такие же бумажки с расписанием. Разве вы не понимаете что это чистой воды провокация. И она идет одна за одной. Разве я 15 лет такой хоккей делал. Теперь, отстою у кромки льда в финале еще 90 минут, а дальше делайте что хотите. Не хочу видеть это безобразие.

Накануне старший тренер красноярского «Енисея» Иван Максимов сообщил, что еще до игры команда получила от организаторов турнира расписание, в котором указывалось, что в воскресенье — день финала — «Енисей» по плану должен ехать в аэропорт.