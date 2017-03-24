Руслан Шувалов: До вчерашнего вечера расписание не вызывало вопросов у представителей «Енисея»

Ответственный за организацию «Финала четырех» чемпионата России по хоккею с мячом в Хабаровске отметил, что план с передвижением команд, в котором в день финала у сибирского клуба был указан отъезд в аэропорт, был предварительным.

— В понедельник, 19 марта, мы выдали команде «Енисей» расписание с рабочим проектом их передвижений на автобусе, — заявил Шувалов. — Как организаторы мы отвечаем за перемещение команд по маршрутам «аэропорт-отель-аэропорт», «отель-«Арена-Ерофей"-отель» на тренировки и раскатки, а также на матчи. Выданный командам график был рабочей версией, с администратором «Енисея» Виталием Савлуком мы каждый день его согласовывали. И это расписание до вечера 23 марта ни у кого из представителей «Енисея» не вызывало никаких вопросов.

— Почему передвижения были указаны заранее?

— Расписание является проектным. Это абсолютно нормальная практика: корректировки в расписании производятся ежедневно, по факту сыгранных матчей. (Евгений БЕЛОУСОВ).