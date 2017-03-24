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24 марта 2017, 14:26 | Хоккей: Хоккей с мячом | Чемпионат.com

«Байкал-Энергия» обыграл «Водник» и вышел в финал ЧР по хоккею с мячом

Иркутский «Байкал-Энергия» стал вторым финалистом плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом, обыграв архангельский «Водник» со счётом 4:1.

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Плей-офф. Полуфинал. Хабаровск
«Водник» (Архангельск) — «Байкал-Энергия» (Иркутск) — 1:4 (1:3).
Голы: Дергаев, 19 (1:0); Гавриленко, 23 (1:1); Егорычев, 34 (1:2); Исмагилов, 44 (1:3); Иванушкин, 89 (1:4).

В финале, который состоится 26 марта, «Байкал-Энергия» встретится с хабаровским «СКА-Нефтяником». Соперником «Водника» в матче за третье место будет красноярский «Енисей».
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