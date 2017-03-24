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24 марта 2017, 11:34 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

«Енисей» не будет обращаться в ФХМР с жалобой на судейство в матче со «СКА-Нефтяником»

МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Красноярский «Енисей» не будет подавать жалобу в Федерацию хоккея с мячом России (ФХМР) на судейство в полуфинальном матче чемпионата России против «СКА-Нефтяника». Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе клуба.

Действующий чемпион России «Енисей» уступил хабаровской команде со счетом 1:2. После матча старший тренер команды Иван Максимов сообщил газете «Спорт-Экспресс», что клуб готовит видеонарезку спорных моментов.

«Обращаться с апелляцией по судейству мы не будем. Во-первых, в этом нет смысла, во-вторых, за критику судейства, как известно, предусмотрены наказания», — сообщили в пресс-службе.

По словам главного тренера «Енисея» Сергея Ломанова, сотрудники команды насчитали спорных моментов в матче со «СКА-Нефтяником» на 14 минут видео.

«Они связаны с удалениями, неудалениями соперника, с положением “вне игры”. Кто-то из болельщиков Хабаровска выложил второй забитый гол по линии — там было “вне игры”, когда Юрий Шардаков забивал. Я сидел по диагонали, не могу утверждать. Были у нас чистые выходы “один на один” — нам давали “вне игры”, но при таком судействе надо было забивать свои моменты и не кивать на судей, выигрывать, так что мы сами виноваты», — отметил Ломанов.

Соперник «Енисея» в матче за третье место определится в полуфинале между «Водником» и «Байкалом-Энергией» 24 марта.
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