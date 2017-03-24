«Енисей» не будет обращаться в ФХМР с жалобой на судейство в матче со «СКА-Нефтяником»
МОСКВА, 24 марта. /Корр. ТАСС Рустам Шарафутдинов/. Красноярский «Енисей» не будет подавать жалобу в Федерацию хоккея с мячом России (ФХМР) на судейство в полуфинальном матче чемпионата России против «СКА-Нефтяника». Об этом ТАСС сообщили в
пресс-службе клуба.
Действующий чемпион России «Енисей» уступил хабаровской команде со счетом 1:2. После матча старший тренер команды Иван Максимов сообщил газете «Спорт-Экспресс», что клуб готовит видеонарезку спорных моментов.
«Обращаться с апелляцией по судейству мы не будем.
По словам главного тренера «Енисея» Сергея Ломанова, сотрудники команды насчитали спорных моментов в матче со «СКА-Нефтяником» на 14 минут видео.
«Они связаны с удалениями, неудалениями соперника, с положением “вне игры”.
Соперник «Енисея» в матче за третье место определится в полуфинале между «Водником» и «Байкалом-Энергией» 24 марта.
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter