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24 марта 2017, 5:18 | Хоккей: Хоккей с мячом | Сибирское агентство новостей - Красноярск

«Енисей» не смог выйти в финал чемпионата России по хоккею с мячом

Красноярцы сложили полномочия сильнейшей команды страны.

Хоккеисты «Енисея» проиграли хабаровскому «СКА-Нефтянику» в полуфинале чемпионата России. Матч прошел 23 марта на льду «Арены-Ерофей» в Хабаровске.

Команды порадовали болельщиков яркой и напряженной игрой. Счет на 6-й минуте открыл хоккеист СКА Юрий Шардаков. На 27-й минуте Вячеслав Вдовенко выровнял положение, однако под конец первого тайма Шардаков оформил дубль. До конца матча счет не изменился — 2:1 в пользу Хабаровска.

Поражение лишило красноярцев титула чемпионов России. До этого «Енисей» трижды подряд выигрывал турнир — в 2014, 2015 и 2016 годах.

Подопечным Сергея Ломанова-старшего предстоит игра за бронзовые награды чемпионата России. В «утешительном финале» красноярцы сыграют с проигравшим в паре «Байкал-Энергия» — «Водник». Матч намечен на 25 марта.
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