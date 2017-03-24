«Енисей» не смог выйти в финал чемпионата России по хоккею с мячом
Красноярцы сложили полномочия сильнейшей команды страны.
Хоккеисты «Енисея» проиграли хабаровскому «СКА-Нефтянику» в полуфинале чемпионата России. Матч прошел 23 марта на льду «Арены-Ерофей» в Хабаровске.
Команды порадовали болельщиков яркой и напряженной игрой. Счет на 6-й минуте открыл хоккеист СКА Юрий Шардаков. На 27-й минуте Вячеслав Вдовенко выровнял положение, однако под конец первого тайма Шардаков оформил дубль. До конца матча счет не изменился — 2:1 в пользу Хабаровска.
Поражение лишило красноярцев титула чемпионов России. До этого «Енисей» трижды подряд выигрывал турнир — в 2014, 2015 и 2016 годах.
Подопечным Сергея
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