«Енисей» не смог выйти в финал чемпионата России по хоккею с мячом

Хоккеисты «Енисея» проиграли хабаровскому «СКА-Нефтянику» в полуфинале чемпионата России. Матч прошел 23 марта на льду «Арены-Ерофей» в Хабаровске.

Команды порадовали болельщиков яркой и напряженной игрой. Счет на 6-й минуте открыл хоккеист СКА Юрий Шардаков. На 27-й минуте Вячеслав Вдовенко выровнял положение, однако под конец первого тайма Шардаков оформил дубль. До конца матча счет не изменился — 2:1 в пользу Хабаровска.

Поражение лишило красноярцев титула чемпионов России. До этого «Енисей» трижды подряд выигрывал турнир — в 2014, 2015 и 2016 годах.