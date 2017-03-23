«Вместо финала — в аэропорт». Новый скандал в русском бенди
Сегодня в чемпионате России по хоккею с мячом в Хабаровске был сыгран первый полуфинал в рамках «Финала четырех»: местный «СКА-Нефтяник» обыграл «Енисей» — 2:1.
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Видимо, что-то случилось...
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На послематчевой
Приводим слова Максимова на пресс-конференции:
После матча Максимов рассказал о ситуации «СЭ»:
— Перед началом турнира исполняющий обязанности директора ЦСП «Арена-Ерофей» Руслан Шувалов, который отвечает за проведение турнира, выдал нам расписание, в котором мы четко увидели, что играем за третье место, а в день финала у нас только трансфер в аэропорт.
— Вы обратили на это внимание организаторов?
— Мы сделали вывод, что победитель нашей пары уже известен. По регламенту назначение арбитров на матчи происходит за три дня до его начала. На этот раз мы узнали, кто будет судить, буквально только перед игрой. Оказалось, что полуфинал обслуживает Григорий Минаев, известный по скандальному матчу «Водник» — «Байкал-Энергия». Состав судейской бригады второго полуфинала также не появился заранее.
— Что скажете о работе судей на вашей игре с хозяевами «Финала четырех»?
— Не могу его прокомментировать, поскольку за критику предусмотрены штраф и дисквалификация. Сейчас мы готовим нарезку спорных моментов, которых было очень много. После матча игрок «СКА-Нефтяника» и сборной Швеции Эрик Сэфстрем подъехал ко мне и сказал: «Извини, Иван, я знаю, что происходит, но ничего сделать не могу».
— То есть даже соперники признавали неоднозначность происходившего?
— Да. Естественно, мы выйдем на лед в субботу, но песню Виктора Цоя «Мы ждем перемен» никто не отменял.
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