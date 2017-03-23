Девятикратный чемпион мира по хоккею с мячом Сергей Ломанов может вернуться в «Енисей»

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Ранее шведский «Венерсборг» сообщил о расторжении контракта с Ломановым, а также Павлом Булатовым и Никитой Ивановым.

«Я расторг контракт с “Венерсборгом”. У меня и “Енисея” есть заинтересованность, но пока решение не принято», — сказал Ломанов.

36-летний Ломанов является семикратным чемпионом России и девятикратным чемпионом мира. В составе красноярского «Енисея» хоккеист выступал с 1995 по 2005 и с 2008 по 2016 гг.