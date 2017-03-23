Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/29179404/
23 марта 2017, 14:57 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Девятикратный чемпион мира по хоккею с мячом Сергей Ломанов может вернуться в «Енисей»

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Российский нападающий Сергей Ломанов не исключил возможности возвращения в красноярский клуб по хоккею с мячом «Енисей». Об этом он сообщил ТАСС.

Ранее шведский Венерсборг сообщил о расторжении контракта с Ломановым а также Павлом Булатовым и Никитой Ивановым. Увеличить
Видимо, что-то случилось...

К сожалению, мы не можем отобразить эту картинку.
Сообщение об ошибке автоматически отправлено
в службу поддержки. Приносим свои извинения

Ранее шведский «Венерсборг» сообщил о расторжении контракта с Ломановым, а также Павлом Булатовым и Никитой Ивановым.

«Я расторг контракт с “Венерсборгом”. У меня и “Енисея” есть заинтересованность, но пока решение не принято», — сказал Ломанов.

36-летний Ломанов является семикратным чемпионом России и девятикратным чемпионом мира. В составе красноярского «Енисея» хоккеист выступал с 1995 по 2005 и с 2008 по 2016 гг.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
23 марта

ОКР подписал соглашение с новым экипировщиком сборной России ZA Sport до 2025 года

Сочи в следующем сезоне не будет проводить этап Кубка мира по бобслею и скелетону

Федерация разработает особые условия отбора керлингисток на Олимпиаду