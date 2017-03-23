«СКА-Нефтяник» победил «Енисей» и вышел в финал чемпионата России по хоккею с мячом

В составе победителей голы забили Юрий Шардаков (6-я и 43-я минуты), у красноярской команды отличился Вячеслав Вдовенко (27).

Финальный матч пройдет в воскресенье, соперником «СКА- Нефтяника» станет победитель другой полуфинальной встречи между «Водником» и «Байкалом-Энергией».