«СКА-Нефтяник» победил «Енисей» и вышел в финал чемпионата России по хоккею с мячом
МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал победу над красноярским «Енисеем» со счетом 2:1 в полуфинальном матче чемпионата России по хоккею с мячом.
В составе победителей голы забили Юрий Шардаков (6-я и 43-я минуты), у красноярской команды отличился Вячеслав Вдовенко (27).
Финальный матч пройдет в воскресенье, соперником «СКА- Нефтяника» станет победитель другой полуфинальной встречи между «Водником» и «Байкалом-Энергией».
|
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter