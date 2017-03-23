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23 марта 2017, 14:22 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

«СКА-Нефтяник» победил «Енисей» и вышел в финал чемпионата России по хоккею с мячом

МОСКВА, 23 марта. /ТАСС/. Хабаровский «СКА-Нефтяник» одержал победу над красноярским «Енисеем» со счетом 2:1 в полуфинальном матче чемпионата России по хоккею с мячом.

В составе победителей голы забили Юрий Шардаков (6-я и 43-я минуты), у красноярской команды отличился Вячеслав Вдовенко (27).

Финальный матч пройдет в воскресенье, соперником «СКА- Нефтяника» станет победитель другой полуфинальной встречи между «Водником» и «Байкалом-Энергией».
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