Титул чемпиона России по хоккею с мячом разыграют в Хабаровске

Чемпионат России по хоккею с мячом в нынешнем сезоне состоял из трех этапов. По итогам двух групповых турниров и стыковых матчей определились участники четвертьфинала. Матчи плей-офф состояли из серии до трех побед и прошли в марте, определив участников решающей стадии. В трех матчах победили своих соперников «СКА-Нефтяник» (в серии с новосибирским «Сибсельмашем»), «Енисей» (играл с ульяновской «Волгой») и «Байкал-Энергия» (встречался с кемеровским «Кузбассом»). И лишь «Водник» проиграл одну встречу «Уральскому Трубнику» из Первоуральска.

Архангельский клуб в полуфинале в третий раз за месяц встретится с «Байкалом-Энергией». Игра групповой стадии 26 февраля закончилась скандалом: команды демонстративно забивали лишь в свои ворота, а гости из Иркутска победили со счетом 9:11. В итоге матч был переигран, а тренеры и руководители команд получили длительные дисквалификации. «Водник» с турнирной точки зрения устраивало поражение — иначе они попадали бы в четвертьфинале на чемпиона страны «Енисей», и переигровка ситуацию не изменила: иркутяне снова победили, а «Водник» встретился в четвертьфинале с «Уральским Трубником» и соперника обыграл.

Матч «Водник» — «Байкал-Энергия» пройдет 24 марта, тогда как местный «СКА-Нефтяник» и «Енисей» сыграют в четверг. Полуфинальные матчи начнутся в 12:00 мск. В субботу состоится игра за третье место, в воскресенье — финал.

Фаворит из Хабаровска

Хабаровчане являются главными фаворитами финального турнира — и не только потому, что он пройдет на их домашней арене «Ерофей». Дальневосточники уверенно прошли весь сезон, потерпев лишь одно поражение в 31 матче чемпионата — в конце декабря в гостях от «Енисея» (4:8). Однако в трех остальных матчах с «Енисеем» хабаровчане одержали победы, а в октябре «СКА-Нефтяник» завоевал Кубок России, разгромив «Енисей» в финале со счетом 7:1. Кроме того, в январе в матче с красноярцами «СКА-Нефтяник» выиграл и Суперкубок страны (5:3).

Красноярскому клубу перед матчем с армейцами уверенности должна доставить отмена дисквалификации главного тренера Сергея Ломанова, наложенная в связи с «многократными грубыми и циничными действиями» с его стороны, которые были направлены на неисполнение регламента соревнований.

Чемпионаты России по хоккею с мячом проводятся с 1993 года, чаще других титул выигрывал «Водник» — девять раз, однако в последний раз архангельский клуб побеждал в 2005 г. Семь титулов у столичного «Динамо», четыре — у «Енисея», в том числе и в трех предыдущих сезонах. По одному разу чемпионами страны становились красногорский «Зоркий», «СКА- Зенит» из Екатеринбурга, «Сибсельмаш» и казанское «Динамо». Претенденты на нынешний титул «Байкал-Энергия» и «СКА- Нефтяник» сильнейшими в России не становились, показав в прошлом сезоне свой лучший результат в истории (соответственно второе и третье места).