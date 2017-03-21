Попечительский совет будет создан в ФХМР, структуру возглавит Георгий Боос
Попечительский совет будет создан в Федерации хоккея с мячом России (ФХМР) в ближайшее время, новую структуру возглавит известный политик и предприниматель Георгий Боос, сообщил агентству «Р-Спорт» источник, знакомый с ситуацией.
Данный орган будет заниматься реализацией программы развития и поддержки хоккея с мячом в России. Боос в 1996—2005 годах являлся депутатом Государственной думы РФ, в 2005—2010 годах — губернатором Калининградской области.
«В Федерации хоккея с мячом России впервые будет создан попечительский совет, — сказал собеседник агентства. — Это делается в рамках реализации комплекса мер по развитию хоккея с мячом в России. Программа была разработана по итогам заседания совета по развитию физической культуры и спорта при президенте России, состоявшегося 22 апреля 2016 года в Казани. Должность председателя попечительского совета Федерации хоккея с мячом России займет Георгий Боос».
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