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20 марта 2017, 18:39 | Хоккей: Хоккей с мячом | Советский спорт

Сергей Ломанов: Отмена дисквалификации? Произошло то, что и должно было произойти

Главный тренер красноярского «Енисея» Сергей Ломанов прокомментировал решение Федерации хоккея с мячом России отменить наложенную на него дисквалификацию сроком 2,5 года.

— Как можете прокомментировать отмену дисквалификации?
— Я знал, что я не виноват. Произошло то, что и должно было произойти, — цитирует специалиста Life.

— Вы с федерацией на протяжении срока отстранения контактировали? Исполком, как и три месяца назад в случае с дисквалификацией, проголосовал почти единогласно за вашу амнистию.
— Нет, никаких контактов не было. Не скрою, я был в курсе того, к чему идет дело, но лично ни с кем не разговаривал из федерации уже много месяцев.

— На «Финале четырех» российского чемпионата в Хабаровске уже будете тренировать «Енисей»?
— Да, конечно, не шашкой же я там махать буду. Вот уже собираюсь, завтра полечу.
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