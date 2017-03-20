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20 марта 2017, 16:15 | Хоккей: Хоккей с мячом | Спорт-Экспресс

ФХМР снял дисквалификацию с Ломанова-старшего

Исполком ФХМР принял решение отменить дисквалификацию главного тренера «Енисея» Сергея Ломанова-старшего, сообщает официальный сайт федерации.

За данное решение проголосовали 20 членов исполкома, против — один, Георгий Кузьмин. Также специалисту вынесено предупреждение о возможных повторных санкциях в случае нарушений регламента.

Ломанов в декабре был дисквалифицирован на 2 года 6 месяцев после матча с «Байкалом-Энергией» (3:4) и критики регламента чемпионата России. Официальной формулировкой причины отстранения стали «многократные грубые и циничные нарушения регламента всероссийских соревнований».

Ломанов возглавлял «Енисей» с перерывами с 1996 года и четырежды выиграл с ним чемпионат России.
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