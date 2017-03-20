ФХМР снял дисквалификацию с Ломанова-старшего

За данное решение проголосовали 20 членов исполкома, против — один, Георгий Кузьмин. Также специалисту вынесено предупреждение о возможных повторных санкциях в случае нарушений регламента.

Ломанов в декабре был дисквалифицирован на 2 года 6 месяцев после матча с «Байкалом-Энергией» (3:4) и критики регламента чемпионата России. Официальной формулировкой причины отстранения стали «многократные грубые и циничные нарушения регламента всероссийских соревнований».

Ломанов возглавлял «Енисей» с перерывами с 1996 года и четырежды выиграл с ним чемпионат России.