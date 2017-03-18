Хоккеисты «Байкал-Энергии» сыграют с «Водником» в полуфинале чемпионата России
Встреча пройдет 24 марта в Хабаровске.
Хоккеисты ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска проведут с архангельским «Водником» полуфинальный матч чемпионата России. Встреча состоится 24 марта на льду арены «Ерофей» в Хабаровске. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на
«25 марта проигравшие в полуфиналах разыграют бронзовые медали чемпионата страны, а на 26 марта назначен финал. Время начала финального матча на данный момент еще не определено, идет согласование с телевидением», — говорится в сообщении
В нынешнем сезоне
Напомним, переигровка была назначена после того, как хоккеисты «Байкал-Энергии» победили команду «Водник» в выездном матче второго этапа российской Суперлиги 26 февраля. Игра закончилась со счетом 9:11. При этом хоккеисты обеих команд забили 20 мячей в свои же ворота. После скандального матча главный тренер архангельского «Водника» Игорь Гапанович и его коллега из иркутского ХК «Байкал-Энергия» Евгений Ерахтин были дисквалифицированы на 2,5 года. Такое решение приняли на расширенном заседании
Дополнительное заседание
Также в «Байкал-Энергии» произведены кадровые перестановки. В соответствии с изданным приказом лишены премиальных выплат директор клуба Василий Донских, спортивный директор Владимир Янко, главный тренер команды Евгений Ерахтин и старший тренер Валерий Грачев (также объявлен выговор). По инициативе клуба 2 марта расторгнут контракт с главным тренером команды Евгением Ерахтиным. Исполняющим обязанности назначен Владимир Янко.
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