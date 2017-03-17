Клуб по хоккею с мячом «Зоркий» примет решение по заявке в суперлигу до 1 июня

В 2015 году красногорский клуб испытывал серьезные финансовые проблемы и мог прекратить из-за этого свое существование. В сезоне-2016/17 команда выступает в высшей лиге. «Пока мы решили оставаться в высшей лиге, — рассказал Терюшков. — Как только мы почувствуем силы выступать в суперлиге, бороться с грандами, мы в нее заявимся. Окончательное решение примем до 1 июня».

Терюшков отметил, что «Зоркий» финансируется областью и ее ресурсов для выступления в суперлиге хватит. «Пока нет смысла торопиться — заявиться в суперлигу возможность у нас есть, мы располагаем тренировочной площадкой, отличным стадионом. Команда на сто процентов сформирована из подмосковных игроков, это наша идеология», — сообщил он.

«Зоркий» является чемпионом СССР 1979 года, СНГ 1992 года, России 1993 года, трехкратным серебряным призером чемпионата СССР, четырехкратным серебряным призером чемпионата России, четырехкратным бронзовым призером чемпионатов СССР и России, обладателем Кубка европейских чемпионов 1992 года, Кубка мира (1990, 2012), Кубка чемпионов (2010−2012).