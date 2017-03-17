Клуб по хоккею с мячом «Зоркий» примет решение по заявке в суперлигу до 1 июня
МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Клуб по хоккею с мячом «Зоркий» примет решение по заявке в суперлигу не позднее 1 июня и будет руководствоваться в этом вопросе исключительно спортивным принципом. Об этом ТАСС сообщил министр спорта Московской области Роман Терюшков.
В 2015 году красногорский клуб испытывал серьезные финансовые проблемы и мог прекратить
Терюшков отметил, что «Зоркий» финансируется областью и ее ресурсов для выступления в суперлиге хватит. «Пока нет смысла торопиться — заявиться в суперлигу возможность у нас есть, мы располагаем тренировочной площадкой, отличным стадионом. Команда на сто процентов сформирована из подмосковных игроков, это наша идеология», — сообщил он.
«Зоркий» является чемпионом СССР 1979 года, СНГ 1992 года, России 1993 года, трехкратным серебряным призером чемпионата СССР, четырехкратным серебряным призером чемпионата России, четырехкратным бронзовым призером чемпионатов СССР и России, обладателем Кубка европейских чемпионов 1992 года, Кубка мира (1990, 2012), Кубка чемпионов (2010−2012).
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