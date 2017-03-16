Хоккеисты «Енисея» вышли в полуфинал чемпионата России

В Ульяновске хоккейный «Енисей» одержал победу в четвертьфинальном матче чемпионата России над местной «Волгой». Счет встречи 7:2 в пользу красноярцев.

В первом тайме обе команды осторожничали и играли от обороны. Лишь на 16-ой минуте третий угловой завершился точным ударом Вадима Чернова — 0:1. На 21-ой минуте угловой реализовал Артем Ахметзянов. На 27-ой минуте забил Евгений Швецов, счет стал 0:3. На последней пятиминутке первой половины Игорь Ларионов сократил разрыв в счете, но тут же Вадим Чернов вновь увеличил преимущество до трех очков — 1:4. Во втором тайме игроки «Енисея» забили еще трижды — отличились Артем Ахметзянов, Алмаз Миргазов, Дмитрий Логинов. «Волга» смогла отыграть лишь один мяч.

Это был третий матч ¼ финала. Ранее красноярцы дважды разгромили «Волгу» — 7:3 и 9:4. Таким образом, «Енисей» одержал три необходимых для выхода в полуфинал победы.

Красноярская команда завершила четвертьфинальную серию и теперь отправится в Хабаровск на «турнир четырех».