Хоккеисты «Байкал-Энергии» вышли в полуфинал чемпионата России

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Хоккеисты ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска пробились в полуфинальную стадию чемпионата России. Бело-синие оказались сильнее кемеровского «Кузбасса» в трех матчах. Последняя встреча завершилась со счетом 2:6. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.

В заключительном матче серии бело-синие забили шесть мячей. Покер оформил Евгений Иванушкин, по одному голу на счету Максима Гавриленко и Никиты Юрлова.

«Я рад тому, что нам не придется играть дополнительные матчи. 3:0 — тот результат, который желал бы каждый тренер», — прокомментировал и.о. главного тренера «Байкал-Энергии» Владимир Янко.

Первый матч серии завершился со счетом 8:2. Результат второго — 9:4.