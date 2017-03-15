Хоккеисты «Байкал-Энергии» вышли в полуфинал чемпионата России
Бело-синие обыграли в трех матчах «Кузбасс».
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Хоккеисты ХК «Байкал-Энергия» из Иркутска пробились в полуфинальную стадию чемпионата России.
В заключительном матче серии
«Я рад тому, что нам не придется играть дополнительные матчи. 3:0 — тот результат, который желал бы каждый тренер», — прокомментировал и.о. главного тренера «Байкал-Энергии» Владимир Янко.
Первый матч серии завершился со счетом 8:2. Результат второго — 9:4.
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