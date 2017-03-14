Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Вернуться к стандартному виду
https://sport.mail.ru/news/hockey-bandy/29076224/
14 марта 2017, 19:12 | Хоккей: Хоккей с мячом | Р-Спорт

«Енисей» обыграл «Волгу в 3-м матче серии ¼ финала ЧР по бенди и вышел в полуфинал

МОСКВА, 14 мар — Р-Спорт. Красноярский «Енисей» обыграл ульяновскую «Волгу» в третьем матче серии ¼ финала чемпионата России по хоккею с мячом и вышел в следующую стадию турнира.

Встреча, прошедшая во вторник в Ульяновске, завершилась победой гостей со счетом 7:2. Счет в серии до трех побед стал 3−0 в пользу «Енисея», который в полуфинале встретится с хабаровским «СКА-Нефтяником».

Финальный этап чемпионата России пройдет в Хабаровске с 23 по 26 марта. 23 и 24 марта состоятся полуфинальные матчи, 25 марта — игра за третье место, 26 марта — финал.
Обнаружив в тексте ошибку, выделите ее и нажмите Ctrl + Enter

Новости Хоккея с мячом

Игрок «Байкала-Энергии» Иванушкин стал лучшим бомбардиром чемпионатов России по бенди

Игрок «Байкала-Энергии» Иванушкин стал лучшим бомбардиром чемпионатов России по бенди

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Нападающий иркутского клуба «Байкал-Энергия» Евгений Иванушкин установил рекорд по количеству голов в чемпионатах страны по хоккею с мячом. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.
Еще 7 новостей  Все новости
14 марта

Гимнастка Мустафина продает «олимпийский» автомобиль из-за обстоятельств

Калифорнийская мечта: неотразимая американская гимнастка Марони

Буллит российского хоккеиста в НХЛ, который станет вечным хитом Youtube