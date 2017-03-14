«Енисей» обыграл «Волгу в 3-м матче серии ¼ финала ЧР по бенди и вышел в полуфинал
МОСКВА, 14 мар —
Р-Спорт. Красноярский «Енисей» обыграл ульяновскую «Волгу» в третьем матче серии ¼ финала чемпионата России по хоккею с мячом и вышел в следующую стадию турнира.
Встреча, прошедшая во вторник в Ульяновске, завершилась победой гостей со счетом 7:2. Счет в серии до трех побед стал 3−0 в пользу «Енисея», который в полуфинале встретится с хабаровским «СКА-Нефтяником».
Финальный этап чемпионата России пройдет в Хабаровске с 23 по 26 марта. 23 и 24 марта состоятся полуфинальные матчи, 25 марта — игра за третье место, 26 марта — финал.
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