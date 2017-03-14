«Енисей» обыграл «Волгу в 3-м матче серии ¼ финала ЧР по бенди и вышел в полуфинал

Встреча, прошедшая во вторник в Ульяновске, завершилась победой гостей со счетом 7:2. Счет в серии до трех побед стал 3−0 в пользу «Енисея», который в полуфинале встретится с хабаровским «СКА-Нефтяником».

Финальный этап чемпионата России пройдет в Хабаровске с 23 по 26 марта. 23 и 24 марта состоятся полуфинальные матчи, 25 марта — игра за третье место, 26 марта — финал.