Игрок «Байкала-Энергии» Иванушкин стал лучшим бомбардиром чемпионатов России по бенди
МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Нападающий иркутского клуба «Байкал-Энергия» Евгений Иванушкин установил рекорд по количеству голов в чемпионатах страны по хоккею с мячом. Об этом сообщает
пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.
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В третьем матче четвертьфинальной серии
Иванушкин является семикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, четырехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов, семикратным чемпионом мира.
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