Игрок «Байкала-Энергии» Иванушкин стал лучшим бомбардиром чемпионатов России по бенди

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В третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России против кемеровского «Кузбасса» (6:2) 37-летний форвард отметился четырьмя забитыми мячами. Перед началом игры на его счету было 997 голов, теперь в его активе 1001 забитый мяч. Предыдущим рекордсменом был нападающий Сергей Ломанов-младший, забивший 1000 голов в первенствах России.

Иванушкин является семикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, четырехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов, семикратным чемпионом мира.