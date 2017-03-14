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14 марта 2017, 17:37 | Хоккей: Хоккей с мячом | ТАСС

Игрок «Байкала-Энергии» Иванушкин стал лучшим бомбардиром чемпионатов России по бенди

МОСКВА, 14 марта. /ТАСС/. Нападающий иркутского клуба «Байкал-Энергия» Евгений Иванушкин установил рекорд по количеству голов в чемпионатах страны по хоккею с мячом. Об этом сообщает пресс-служба Федерации хоккея с мячом России.

В третьем матче четвертьфинальной серии <nobr>плей-офф</nobr> чемпионата России против кемеровского Кузбасса (6:2) 37-летний форвард отметился четырьмя забитыми мячами. Увеличить
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В третьем матче четвертьфинальной серии плей-офф чемпионата России против кемеровского «Кузбасса» (6:2) 37-летний форвард отметился четырьмя забитыми мячами. Перед началом игры на его счету было 997 голов, теперь в его активе 1001 забитый мяч. Предыдущим рекордсменом был нападающий Сергей Ломанов-младший, забивший 1000 голов в первенствах России.

Иванушкин является семикратным чемпионом России, семикратным обладателем Кубка России, четырехкратным обладателем Кубка европейских чемпионов, семикратным чемпионом мира.
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