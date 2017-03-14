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14 марта 2017, 16:40 | Хоккей: Хоккей с мячом | Чемпионат.com

«СКА-Нефтяник» вышел в полуфинал плей-офф ЧР по хоккею с мячом

Хабаровский «СКА-Нефтяник» в третьем матче четвертьфинала плей-офф чемпионата России по хоккею с мячом на выезде обыграл новосибирский «Сибсельмаш» со счётом 10:5 и выиграл серию 3−0.

Хоккей с мячом. Чемпионат России. Суперлига
Плей-офф. Четвертьфинал. Третий матч

«Сибсельмаш» (Новосибирск) — «СКА-Нефтяник» (Хабаровск) — 5:10 (1:2).

Голы: Исалиев, 5 (1:0); Рязанцев, 22 (1:1); Бондаренко, 31 (1:2); Бондаренко, 48 (1:3); Ишкельдин, 51 (1:4); Рязанцев, 52 (1:5); Анисимов, 54 (2:5); Ган, 57 (3:5); Ган, 59 (4:5); Рязанцев, 65 (4:6); Антипов, 71 (4:7); Потёмин, 75 (4:8); Доровских, 82 (5:8); Ишкельдин, 85 (5:9); Петровский, 89 (5:10).

Счёт в серии: 0−3.

В полуфинале «СКА-Нефтяник» сыграет с победителем противостояния «Енисей» (Красноярск) — «Волга» (Ульяновская область).
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