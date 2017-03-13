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Матч за 9 место

Сборная Татарстана — сборная Челябинской области 5:2.

В первых трех матчах отборочного турнира сборная Татарстана выглядела слабо. Подопечные Лаврентьева ни разу не забили в чужие ворота. А в свои пропустили почти три десятка голов. Команда Челябинской области, выступавшая в другой группе, тоже не могла похвастаться успешными играми. Главный тренер команды Сергей Серебрянников был расстроен: «Разумеется, хоккей с шайбой популярнее в нашей области, но мы очень рассчитывали, что не будем последними. Однако сыграли отвратительно». В матче за девятое место сборная Татарстана проявила волю к победе и, проигрывая в начале, забила затем пять мячей подряд. На последней минуте челябинцы отличились с 12-метрового, однако от поражения их не спасло.

Матч за 7 место

Сборная Иркутской области — сборная Свердловской области 2:2 (2:0 в серии пенальти)

Тремя неделями раньше сборная Свердловской области стала бронзовым призером первенства России. Наставник команды Михаил Шолохов надеялся, что его ребята подтвердят статус фаворитов, однако с первых матчей игра не пошла у лидера команды, атакующего полузащитника Дмитрия Чернова.

Борьба в матче за седьмое место развернулась серьезная. В основное время команды не смогли выявить победителя, и все решала серия пенальти. Ее героем стал вратарь иркутской команды Павел Спасов. Он не позволил свердловчнам отличиться ни разу! А вот игроки иркутской команды Роман Корытов и Денис Павловец забросили свои мячи и подарили своей команде победу.

Матч за 5 место

Сборная Архангельской области — сборная Хабаровского края — 3:2.

Матч за пятое место можно разделить на две части. В первой из них команда Архангельской области забила три безответных гола. А за четверть часа до финального свистка все перевернулось. Хабаровчане сначала реализовали 12-метровый, а затем и выход один на один. Последние минуты прошли во встречных атаках, но голов в матче больше не было. Дмитрий Васковский, тренер архангельской команды, своих ребят похвалил: «Мы мечтали о медалях, но на предварительном этапе попали в очень сильную группу, где играли команды Красноярска и Новосибирска. Тем не менее, турнир оцениваю положительно. Парни многому здесь научились, играть довелось в идеальных условиях».

Матч за 3 место

Сборная Ульяновской области — сборная Красноярского края — 3:1.

Хозяева финальной части Спартакиады, команда Ульяновской области, уже с первых игр обозначила свои претензии на победу в турнире, выиграв три встречи. Однако финал их ждал только «бронзовый». Против сборной Красноярского края.

Первый тайм остался за ульяновцам — им удалась красивая комбинация с прострелом и точным ударом под перекладину с нескольких метров. Во втором тайме красноярцы сравняли счет. На это хозяева ответили двумя голами после выхода один на один. Сборная Красноярского края не сдалась и также заработала 12-метровый. И это стало решающим моментом встречи. После того, как голкипер ульяновцев Кирилл Ванькин отразил пенальти, хозяева уверенно довели встречу до «бронзовой» победы.

«Наши хоккеисты провели игру на высоком эмоциональном подъеме, за счет чего удалось одержать победу», — отметил после финального свистка наставник ульяновцев Сергей Наумов.

Финал

Сборная Новосибирской области — сборная Кировской области — 3:1

Без поражений и без кадровых проблем подошли финалисты к решающему матчу. А в копилке сборной Новосибирской области была еще и победа в Первенстве России, одержанная в феврале в Димитровграде. Сборная Кировской области, к слову, в том турнире заняла пятое место. Посему вне зависимости от исхода решающего матча, можно утверждать: кировчане сделали большой шаг вперед. Команда Кировской области первой открыла счет. Но новосибирцы еще до перерыва отыгрались, а во второй половине имели полное преимущество. Они забили два безответных гола, да еще и не реализовали 12-метровый. «Эта победа гораздо ценнее, — подвел итог турниру главный тренер новосибирской команды Александр Савченко. Регламент здесь такой, что ни в одном матче нет права на ошибку. После победы в Димитрвограде ребята были выхолощены психологически. Но здесь в Ульяновске нашли в себе силы собраться и снова победить. Я очень им благодарен за это!». Лучшие игроки турнира: Вратарь — Кирилл Ванькин (Ульяновская область) Защитник — Илья Чернышов (Свердловская область) Полузащитник — Марат Шарипов (Красноярский край) Нападающий — Илья Марьин (Кировская область) Бомбардир — Дмитрий Чернов (Свердловская область) — 11 мячей Лучший игрок — Вячеслав Тугарин (Новосибирская область).